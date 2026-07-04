طاقم تحكيم أردني يدير مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في ثمن نهائي المونديال

الوكيل الإخباري- يدير طاقم تحكيم أردني بقيادة الحكم أدهم المخادمة، وبمساعدة الحكمين محمد الكلاف وأحمد الرويلي، مباراة منتخبي الولايات المتحدة وبلجيكا ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

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وتقام المباراة فجر الثلاثاء على ملعب سياتل، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.



ويضم طاقم إدارة المباراة أيضا الحكم الغابوني بيير أتشو حكما رابعا، ومواطنه بوريس ديتسوغا حكما مساعدا احتياطيا.



ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة امتدادا للحضور المميز للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية، وتأكيدا على الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).