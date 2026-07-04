طاقم تحكيم أردني يدير مباراة الولايات المتحدة وبلجيكا في ثمن نهائي المونديال

وتقام المباراة فجر الثلاثاء على ملعب سياتل، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.
ويضم طاقم إدارة المباراة أيضا الحكم الغابوني بيير أتشو حكما رابعا، ومواطنه بوريس ديتسوغا حكما مساعدا احتياطيا.
ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة امتدادا للحضور المميز للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية، وتأكيدا على الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
ويعد المخادمة من أبرز الحكام الآسيويين، إذ سبق له إدارة العديد من المباريات القارية والدولية، فيما يواصل التحكيم الأردني تسجيل حضوره في كبرى البطولات العالمية، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع التحكيم في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
عاجل أسود الأطلس يعبرون كندا بثلاثية ويبلغون ربع نهائي المونديال
-
المغرب ضد كندا.. الموعد والتشكيلة الأساسية والقنوات الناقلة
-
حقيقة عدم قانونية مشاركة هيثم حسن مع مصر وخروج الفراعنة من المونديال
-
"المباراة الأصعب".. مدرب المغرب يعلق على مواجهة كندا
-
الموعد والقنوات الناقلة لمباراة فرنسا وباراغواي اليوم
-
قرار نهائي من الفيفا قبل مواجهة إنجلترا والمكسيك
-
شعبية قياسية .. حارس الرأس الأخضر يتحول إلى ظاهرة عالمية بعد كأس العالم
-
ركلة واحدة تعيد كتابة الحكاية .. صلاح يدخل منطقة الأساطير