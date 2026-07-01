طاقم تحكيم أردني يدير مباراة اليوم بين إنجلترا والكونغو في المونديال

وتقام المباراة الأربعاء على ملعب أتلانتا (مرسيدس-بنز ستاديوم) في مدينة أتلانتا الأميركية، في مواجهة يسعى خلالها المنتخبان إلى حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة.
ويأتي اختيار الطاقم الأردني لإدارة المباراة امتدادا للحضور المميز للتحكيم الأردني في المحافل الكروية العالمية، وتأكيدا على الثقة التي يحظى بها الحكام الأردنيون لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم.
ويعد المخادمة من أبرز الحكام الآسيويين، حيث سبق له إدارة العديد من المباريات القارية والدولية، فيما يواصل التحكيم الأردني تسجيل حضوره في كبرى البطولات العالمية، بما يعكس التطور الذي يشهده قطاع التحكيم في الأردن.
-
أخبار متعلقة
-
مدرب الإكوادور يغادر منصبه بعد الخروج من دور الـ32
-
فيفا تعلن عن أجمل هدف في دور المجموعات
-
المكسيك تواصل الحلم المونديالي والإكوادور يودع البطولة
-
توخل: هدفنا تجاوز دور الـ32 والمنافس يستحق كل الاحترام
-
فيفا يخالف القاعدة لأول مرة في مونديال 2026 خلال مباراة المكسيك والإكوادور
-
سوء الأحوال الجوية يؤجّل انطلاق مباراة المكسيك والإكوادور
-
رسميا .. حسم مصير مدرب هولندا بعد الخروج من مونديال 2026 على يد المغرب
-
فرنسا تضرب السويد بثلاثية وتتأهل إلى ثمن النهائي