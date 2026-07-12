الأحد 2026-07-12 07:36 ص

عاجل الأرجنتين تتجاوز سويسرا المنقوصة وتواجه إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم

الأرجنتين تتجاوز سويسرا المنقوصة وتواجه إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم
الأرجنتين تتجاوز سويسرا المنقوصة وتواجه إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم
 
الأحد، 12-07-2026 06:44 ص
الوكيل الإخباري-   حجز منتخب الأرجنتين بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العالم 2026، بعدما تغلب على منتخب سويسرا بنتيجة 3-1 عقب مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليضرب موعداً نارياً مع منتخب إنجلترا في الدور نصف النهائي.اضافة اعلان


وافتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين مبكراً في الدقيقة العاشرة، لينهي منتخب التانغو الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، بعدما فرض سيطرته على مجريات اللقاء.

وفي الشوط الثاني، نجحت سويسرا في العودة إلى المباراة عبر دان ندوي الذي أدرك التعادل في الدقيقة 67، قبل أن تتلقى ضربة موجعة بطرد بريل إيمبولو في الدقيقة 72، لتكمل المواجهة بعشرة لاعبين.

ورغم النقص العددي، صمد المنتخب السويسري حتى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الثاني للأرجنتين عند الدقيقة 112، ليقرب حامل اللقب من التأهل.

تحديث: وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، أطلق لاوتارو مارتينيز رصاصة الرحمة بإحرازه الهدف الثالث، مؤكداً تفوق الأرجنتين وحسم بطاقة التأهل بنتيجة 3-1.

وبهذا الانتصار، تواصل الأرجنتين مشوارها في الدفاع عن لقبها العالمي، وتضرب موعداً مرتقباً مع منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، في مواجهة تعد من أقوى مباريات البطولة حتى الآن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مجلس النواب

أخبار محلية مجلس النواب يعقد أولى جلسات دورته الاستثنائية اليوم

علم قطر

عربي ودولي قطر تعلن التصدي لهجمة صاروخية

وفيات الأحد 12-7-2026

الوفيات وفيات الأحد 12-7-2026

سنتكوم: الجيش الأميركي ضرب 140 هدفا عسكريا في إيران

عربي ودولي سنتكوم: الجيش الأميركي ضرب 140 هدفا عسكريا في إيران

ارشيفية

الطقس حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن الأحد

الأرجنتين تتجاوز سويسرا المنقوصة وتواجه إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم

كأس العالم عاجل الأرجنتين تتجاوز سويسرا المنقوصة وتواجه إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم

وزير الدفاع الأميركي: إيران تدفع ثمن "خيارها السيئ"

عربي ودولي وزير الدفاع الأميركي: إيران تدفع ثمن "خيارها السيئ"

الأرجنتين تقترب من نصف النهائي بهدف من ماك أليستر في الشوط الأول

كأس العالم الأرجنتين تقترب من نصف النهائي بهدف من ماك أليستر في الشوط الأول



 
 






الأكثر مشاهدة

 