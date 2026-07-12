عاجل الأرجنتين تتجاوز سويسرا المنقوصة وتواجه إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم

وافتتح أليكسيس ماك أليستر التسجيل للأرجنتين مبكراً في الدقيقة العاشرة، لينهي منتخب التانغو الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، بعدما فرض سيطرته على مجريات اللقاء.
وفي الشوط الثاني، نجحت سويسرا في العودة إلى المباراة عبر دان ندوي الذي أدرك التعادل في الدقيقة 67، قبل أن تتلقى ضربة موجعة بطرد بريل إيمبولو في الدقيقة 72، لتكمل المواجهة بعشرة لاعبين.
ورغم النقص العددي، صمد المنتخب السويسري حتى الأشواط الإضافية، قبل أن ينجح جوليان ألفاريز في تسجيل الهدف الثاني للأرجنتين عند الدقيقة 112، ليقرب حامل اللقب من التأهل.
تحديث: وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، أطلق لاوتارو مارتينيز رصاصة الرحمة بإحرازه الهدف الثالث، مؤكداً تفوق الأرجنتين وحسم بطاقة التأهل بنتيجة 3-1.
وبهذا الانتصار، تواصل الأرجنتين مشوارها في الدفاع عن لقبها العالمي، وتضرب موعداً مرتقباً مع منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم، في مواجهة تعد من أقوى مباريات البطولة حتى الآن.
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