عاجل بطاقة حمراء لم توقف الإنجليز .. إنجلترا تحسم قمة المكسيك بثلاثية مثيرة

06:06 ص

الوكيل الإخباري- حجز منتخب إنجلترا بطاقة العبور إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعدما تغلب على منتخب المكسيك بنتيجة 3-2 في مواجهة مثيرة ضمن دور الـ16، شهدت خمسة أهداف، وطردًا، وركلتي جزاء، حتى صافرة النهاية. اضافة اعلان





وافتتح النجم جود بيلينغهام التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 36'، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضاعف النتيجة بعد دقيقتين فقط في الدقيقة 38'، مانحًا "الأسود الثلاثة" أفضلية مبكرة.



وقلّص المنتخب المكسيكي الفارق عن طريق خوليان كينيونيس في الدقيقة 42'، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا 2-1.



وفي الشوط الثاني، تلقى المدافع جاريل كوانساه بطاقة حمراء مباشرة في الدقيقة 54'، ليكمل المنتخب الإنجليزي المباراة بعشرة لاعبين.



ورغم النقص العددي، حصلت إنجلترا على ركلة جزاء في الدقيقة 60'، نجح هاري كين في ترجمتها إلى الهدف الثالث، معززًا تقدم منتخب بلاده.



ولم يستسلم المنتخب المكسيكي، حيث حصل بدوره على ركلة جزاء في الدقيقة 69'، سجل منها راؤول خيمينيز الهدف الثاني، لتشتعل الدقائق الأخيرة، إلا أن الدفاع الإنجليزي صمد حتى صافرة النهاية، ليحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.







