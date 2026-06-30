عاجل مفاجأة مدوية .. باراغواي تُقصي ألمانيا بركلات الترجيح وتعبر إلى ثمن نهائي مونديال 2026

ودخل المنتخب الباراغواياني المباراة بثقة كبيرة، ونجح في افتتاح التسجيل عبر خوليو إينسيسو في الدقيقة 42، مستفيداً من إحدى الفرص التي أتيحت لفريقه، قبل أن يتمكن كاي هافيرتز من إدراك التعادل لألمانيا في الدقيقة 54.
ورغم امتداد المباراة إلى الأشواط الإضافية، فإن المنتخب الألماني عجز عن استغلال أفضليته في الاستحواذ وصناعة الفرص، وظهر خطه الهجومي بعيداً عن مستواه المعتاد، ليواصل إهدار المحاولات دون أن يتمكن من هز الشباك مجدداً.
في المقابل، قدم منتخب باراغواي واحدة من أفضل مبارياته الدفاعية في البطولة، حيث أظهر لاعبوه انضباطاً تكتيكياً كبيراً، وأغلقوا المساحات أمام الهجوم الألماني، ليصمدوا حتى ركلات الترجيح.
وفي ركلات الحسم، ابتسمت الكلمة الأخيرة لمنتخب باراغواي، الذي تفوق 4-3، ليحقق مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب، ويواصل مشواره في مونديال 2026 عن جدارة واستحقاق.
إذا أردت، أستطيع أيضاً إعداد منشور فيسبوك بصيغة حماسية بعنوان: "زلزال في المونديال.. باراغواي تُسقط ألمانيا وتفجر أولى مفاجآت الأدوار الإقصائية".
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