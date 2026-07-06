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عاجل هالاند يقود "الفايكنج" لزلزال كروي ويُنهي حلم البرازيل العالمي

هالاند يقود "الفايكنج" لزلزال كروي ويُنهي حلم البرازيل العالمي
هالاند يقود "الفايكنج" لزلزال كروي ويُنهي حلم البرازيل العالمي
 
الإثنين، 06-07-2026 01:05 ص
الوكيل الإخباري-   حقق منتخب النرويج فوزًا ثمينًا ومستحقًا على حساب البرازيل بنتيجة 2-0، في مواجهة دور الـ16، ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي بعد أداء قوي وانضباط تكتيكي كبير.اضافة اعلان


وكان النجم إيرلينغ هالاند بطل الأمسية دون منازع، بعدما افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 79'، قبل أن يؤكد انتصار "الفايكنج" بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90'، ليقضي على آمال "راقصي السامبا" في العودة.

ونجحت البرازيل في تقليص الفارق من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح نيمار في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع ، ولكنها لم تكن كافية لعودة البرازيل في النتيجة ، لتنتهي المباراة بهدفين لهدف .
 
 


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