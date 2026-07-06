عاجل هالاند يقود "الفايكنج" لزلزال كروي ويُنهي حلم البرازيل العالمي

وكان النجم إيرلينغ هالاند بطل الأمسية دون منازع، بعدما افتتح التسجيل مبكرًا في الدقيقة 79'، قبل أن يؤكد انتصار "الفايكنج" بهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 90'، ليقضي على آمال "راقصي السامبا" في العودة.
ونجحت البرازيل في تقليص الفارق من خلال ركلة جزاء نفذها بنجاح نيمار في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع ، ولكنها لم تكن كافية لعودة البرازيل في النتيجة ، لتنتهي المباراة بهدفين لهدف .
-
أخبار متعلقة
-
المنتخب البلجيكي يصدر بياناً نارياً بعد فضيحة إلغاء طرد نجم المنتخب الأمريكي
-
رغم طرده أمام البوسنة.. السماح لمهاجم أمريكي اللعب ضد بلجيكا
-
أول تعليق من مبابي على مواجهة المغرب
-
التحكيم الأردني يواصل تألقه في كأس العالم
-
مفاجأة بشأن مشاركة محمد صلاح مع منتخب مصر
-
مدرب إنجلترا: قادرون على كتابة فصل جديد في أستيكا أمام المكسيك
-
الديوك إلى ربع النهائي.. فرنسا تطيح بباراجواي وتضرب موعدا ناريا مع المغرب
-
تصريح جريء من مدير منتخب مصر عن مواجهة ميسي