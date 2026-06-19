علي علوان يتصدر التصنيف العالمي لدقة التسديد في الجولة الأولى من كأس العالم

الوكيل الإخباري- تصدر مهاجم المنتخب الوطني علي علوان التصنيف العالمي لدقة التسديد في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، بعدما حصل على علامة 91.5، متفوقا على عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

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