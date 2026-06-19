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علي علوان يتصدر التصنيف العالمي لدقة التسديد في الجولة الأولى من كأس العالم

علي علوان
علي علوان
 
الجمعة، 19-06-2026 03:11 م

الوكيل الإخباري-   تصدر مهاجم المنتخب الوطني علي علوان التصنيف العالمي لدقة التسديد في الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، بعدما حصل على علامة 91.5، متفوقا على عدد من أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

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وجاء علوان في المركز الأول متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حل ثانيا بعلامة 89.1، فيما جاء الأميركي فولارين بالوغون ثالثا بـ87.5.

 

 
 


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