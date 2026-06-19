علي علوان يتصدر التصنيف العالمي لدقة التسديد في الجولة الأولى من كأس العالم

وجاء علوان في المركز الأول متقدما على الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي حل ثانيا بعلامة 89.1، فيما جاء الأميركي فولارين بالوغون ثالثا بـ87.5.
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