فرنسا وإنجلترا تتصارعان على المركز الثالث ومكافأة مالية ضخمة

11:41 م

الوكيل الإخباري- تتجه الأنظار منتصف ليلة الأحد إلى مواجهة فرنسا وإنجلترا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم 2026، التي تقام في مدينة ميامي، حيث يتنافس المنتخبان على إنهاء البطولة في المركز الثالث إلى جانب جائزة مالية تبلغ 29 مليون دولار، فيما يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار. اضافة اعلان





ورغم أن مباراة المركز الثالث لا تحظى بالاهتمام الجماهيري والإعلامي الذي يرافق المباراة النهائية، فإنها تمثل فرصة لتعويض الإخفاق في بلوغ النهائي، وإنهاء البطولة بمركز شرفي، فضلًا عن المكاسب المالية التي تمنحها.



وكان مدرب المنتخب الإنجليزي توماس توخيل قد صرح عقب خسارة فريقه أمام الأرجنتين في نصف النهائي بأن "لا أحد يريد لعب هذه المباراة"، إلا أن الاتحادات الوطنية تنظر إلى اللقاء باعتباره فرصة لإنهاء البطولة بنتيجة إيجابية.



وبحسب نظام الجوائز المالية الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، سيحصل بطل كأس العالم 2026، الذي سيتوج عقب المباراة النهائية بين إسبانيا والأرجنتين، على 50 مليون دولار، فيما ينال الوصيف 33 مليون دولار.



كما خصص "فيفا" مبلغ 1.5 مليون دولار لكل منتخب شارك في البطولة للمساهمة في تغطية تكاليف الاستعدادات قبل انطلاق المنافسات.



وتبلغ قيمة الجوائز المالية للمنتخبات التي تحتل المراكز من الخامس إلى الثامن 19 مليون دولار لكل منتخب، بينما تحصل المنتخبات التي تنهي البطولة بين المركزين التاسع والسادس عشر على 15 مليون دولار، وتنال المنتخبات من المركز السابع عشر إلى الثاني والثلاثين 11 مليون دولار، في حين تحصل المنتخبات التي احتلت المراكز من الثالث والثلاثين إلى الثامن والأربعين على 9 ملايين دولار لكل منتخب.





