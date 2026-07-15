الأربعاء 2026-07-15 11:13 م

قناة مجانية تبث المواجهة "الساخنة" بين إنجلترا والأرجنتين في مونديال 2026 .. التشكيلة الأساسية

قناة مجانية تبث المواجهة "الساخنة" بين إنجلترا والأرجنتين في مونديال 2026 .. التشكيلة الأساسية
قناة مجانية تبث المواجهة "الساخنة" بين إنجلترا والأرجنتين في مونديال 2026 .. التشكيلة الأساسية
 
الأربعاء، 15-07-2026 08:46 م
الوكيل الإخباري-   يحتضن ملعب أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، مباراة من العيار الثقيل بين منتخبي إنجلترا والأرجنتين ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.اضافة اعلان


ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين منتخبي إنجلترا "الأسود الثلاثة" والأرجنتين "التانغو" عند الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.

تحمل مواجهات إنجلترا والأرجنتين دائما طابعا خاصا، نظرا للتاريخ الطويل بين المنتخبين في كأس العالم، إضافة إلى أبعاد تتجاوز حدود كرة القدم، وذلك بسبب ما يعرف بـ"حرب الفوكلاند" وما تبع ذلك من مواجهات خلدت في تاريخ كرة القدم، لكن لقاء الليلة يكتسب أهمية استثنائية، إذ يقف الفائز على بعد خطوة واحدة فقط من فرصة التتويج بأغلى الألقاب الكروية، في حين تنتهي أحلام الطرف الخاسر عند أبواب النهائي.

ويسعى منتخب الأرجنتين، إلى مواصلة رحلة الدفاع عن لقب بطل كأس العالم الذي توج به في مونديال قطر 2022، والتأهل إلى النهائي للمرة الثانية على التوالي.

وشق منتخب "التانغو" طريقه إلى الدور قبل النهائي بعد تخطيه منتخبات كابو فيردي (الرأس الأخضر) ومصر وسويسرا.

في المقابل، يحلم منتخب إنجلترا ببلوغ المباراة النهائية وإنهاء عقود من الانتظار بحثا عن لقبه العالمي الثاني، بعد الأول عام 1966 على أراضيه.

وتخطى منتخب "الأسود الثلاثة" في طريقه إلى الدور نصف النهائي للمونديال عقبة كل من منتخبات الكونغو الديمقراطية والمكسيك والنرويج في الأدوار الإقصائية، ليؤكد جاهزيته للمنافسة على اللقب.

وسيلتقي الفائز من هذه المواجهة مع منتخب إسبانيا في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد 19 يوليو 2026، بينما يخوض الخاسر مباراة تحديد المركز الثالث أمام فرنسا.

وسيبدأ الألماني توماس توخيل (52 عاما) المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "التانغو":


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القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وإنجلترا

تبث مباريات مونديال 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة " beIN SPORTS"، الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة.

وسيتم نقل مباراة اليوم عبر قنوات:

beIN SPORTS MAX 1 HD
beIN SPORTS MAX 2 HD
beIN SPORTS MAX 3 HD
beIN SPORTS MAX 4 HD

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأرجنتين وإنجلترا اليوم:

يمكن مشاهدة مباراة الأرجنتين وإنجلترا عبر قناة الجزائرية الأرضية المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات.

في روسيا ستنقل مواجهة اليوم بين إنجلترا والأرجنتين عبر القنوات التالية:

Match Premier (RU)
Match TV (RU)
Match! Football 1 (RU)

وفي ما يلي بعض القنوات حول العالم الناقلة لمباراة اليوم:

FOX Network
SuperSport GOtv LaLiga
BBC One
TSN1
TSN3
TSN4
TSN5
RTE 2
SuperSport PSL
Channel 5
M6 (FR)
beIN Sports 1 (FR)
DAZN Mundial (ES)
TVE La 1 (ES)
TyC Sports Argentina (ES)
DIRECTV Sports Argentina (ES)
Chilevision (ES)
Caracol TV (ES)
Win+ Futbol (ES)
Azteca 7 (ES)
TUDN En Vivo (ES)
Telemundo Deportes En Vivo (ES)
Sport TV1 (PT)
TVI (PT)
Sport TV5 (PT)
RAI 1 (IT)
RAI 1 (IT)
Das Erste (DE)
Das Erste (DE)
ERT 1 (GR)
NPO 1 (NL)
TVP Sport (PL)
TVP1 (PL)
Arena 1 Premium (RS)
Antena 1 (RO)
HRT 2 (HR)
TRT 1 (TR)
SuperSport 2 Digitalb (AL)
SRF zwei (CH)
Tipik (BE)
SporTV (BR)
BNT 3 (BG)
ČT Sport (CZ)
TV2 Denmark (DK)
TV4 Sweden (SE)
M4 Sports (HU)
Sport 1 (IL)
Qazsport (KZ)
RSI La 2 (CH)
MEGOGO Football 1 (UA).
 
 


gnews

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