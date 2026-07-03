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قناة مجانية تبث مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 لمونديال 2026.. الموعد والتشكيلة الأساسية

قناة مجانية تبث مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 لمونديال 2026.. الموعد والتشكيلة الأساسية
تعبيرية
 
الجمعة، 03-07-2026 08:27 م

الوكيل الإخباري-   تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الجمعة، صوب ملعب "دالاس" الذي سيكون مسرحا للمباراة التاريخية بين منتخبي مصر وأستراليا، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

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أسندت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إلى حكم الساحة الأوروغوياني غوستافو تيخيرا (38 عاما) مهمة إدارة مباراة منتخبي مصر وأستراليا، وهو الذي سيطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مصر.

 

وحجز منتخب مصر مقعده في دور الـ32 بعدما احتل وصافة المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط، بعد تعادلين مع كل من بلجيكا وإيران وفوز على نيوزيلندا.

 

في المقابل، تأهل منتخب أستراليا إلى الأدوار الإقصائية بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط، بفوز على تركيا وتعادل مع باراغواي وخسارة أمام أمريكا.


الفائز في مباراة منتخبي مصر وأستراليا سيواجه المنتصر من مواجهة منتخبي الأرجنتين وكابو فيردي (الرأس الخضر) فجر غد السبت.


وسيبدأ المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن (59 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الكينغر الأسترالي":

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في المقابل اختار المدير الفني للمنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش (52 عاما) التشكيلة التالية لمواجهة منتخب "الفراعنة":


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القنوات الناقلة لمباراة مصر وأستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026:

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق مباريات كأس العالم 2026، وسوف يتم بث مباراة أستراليا ومصر في كأس العالم 2026، عبر قناة beIN المفتوحة والمسماة beIN FIFA WORLD CUP المفتوحة.

كما يمكن مشاهدة اللقاء أيضا عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 3 بتعليق عربي، أما التعليق الإنجليزي متاح على  beIN SPORTS MAX 5 والفرنسي عبر beIN SPORTS MAX 6.\

 
 


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