قناة مجانية تبث مباراة مصر وأستراليا في دور الـ32 لمونديال 2026.. الموعد والتشكيلة الأساسية

الفائز في مباراة منتخبي مصر وأستراليا سيواجه المنتصر من مواجهة منتخبي الأرجنتين وكابو فيردي (الرأس الخضر) فجر غد السبت.
وسيبدأ المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن (59 عاما) بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "الكينغر الأسترالي":
في المقابل اختار المدير الفني للمنتخب الأسترالي توني بوبوفيتش (52 عاما) التشكيلة التالية لمواجهة منتخب "الفراعنة":
تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق مباريات كأس العالم 2026، وسوف يتم بث مباراة أستراليا ومصر في كأس العالم 2026، عبر قناة beIN المفتوحة والمسماة beIN FIFA WORLD CUP المفتوحة.
كما يمكن مشاهدة اللقاء أيضا عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 و beIN SPORTS MAX 3 بتعليق عربي، أما التعليق الإنجليزي متاح على beIN SPORTS MAX 5 والفرنسي عبر beIN SPORTS MAX 6.\
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