السبت 2026-06-20 09:00 م

كشف تفاصيل إصابة رافيينا وسط شكوك حول مشواره في كأس العالم

ت
كشف تفاصيل إصابة رافيينا وسط شكوك حول مشواره في كأس العالم
 
السبت، 20-06-2026 08:04 م

الوكيل الإخباري- يواصل النجم البرازيلي رافينيا معاناته مع الإصابات في الموسم الحالي بعدما تعرض لانتكاسة جديدة تعد الرابعة له منذ بداية العام في مباراة منتخب بلاده أمام هايتي ضمن منافسات كأس العالم

وأكد كل من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والمدرب كارلو أنشيلوتي أن الإصابة الجديدة تتركز مجددا في العضلات الخلفية للساق اليمنى لتعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن الحالة البدنية للاعب. 

اضافة اعلان


وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانا أوضح فيه التشخيص الأولي موضحا: "شعر اللاعب بألم في أوتار الركبة اليمنى خلال الشوط الأول من المباراة ضد هايتي".


واستكمل البيان الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأ اللاعب بالفعل العلاج وسيتم إعادة تقييم حالته، سنوافيكم بالمزيد من المعلومات حال توفرها".

ولم يتم الاستقرار على حالة قائد نادي برشلونة ومدى تأثر مشوار منتخب البرازيل بإصابته خلال مشوارهم في البطولة.


وفي الموسم الحالي غاب رافينيا عن 19 مباراة رسمية مع برشلونة توزعت على أربع فترات غياب مختلفة علما بأن جميعها ارتبطت بمشكلات عضلية في الساق اليمنى. 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ن

عربي ودولي عاجل الجيش الأميركي: نراقب مضيق هرمز لضمان بقائه مفتوحا

ن

أخبار محلية سلطة العقبة: فعالية جماهيرية لمتابعة مباراة النشامى أمام الجزائر

ر

عربي ودولي غارات إسرائيلية تودي بحياة 18 لبنانيا في الجنوب

ب

أخبار محلية المستقلة للانتخاب تختتم برنامج المعهد السياسي للشباب الحزبي

ت

كأس العالم كشف تفاصيل إصابة رافيينا وسط شكوك حول مشواره في كأس العالم

ا

مناسبات آل أبو هنطش وآل فرح نسايب

ا

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد... العيسوي يعزي عشيرة الرواشدة

v

اقتصاد محلي 107 ملايين دولار قيمة صادرات "صناعة إربد" الشهر الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 