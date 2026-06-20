كشف تفاصيل إصابة رافيينا وسط شكوك حول مشواره في كأس العالم

الوكيل الإخباري- يواصل النجم البرازيلي رافينيا معاناته مع الإصابات في الموسم الحالي بعدما تعرض لانتكاسة جديدة تعد الرابعة له منذ بداية العام في مباراة منتخب بلاده أمام هايتي ضمن منافسات كأس العالم



وأكد كل من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم والمدرب كارلو أنشيلوتي أن الإصابة الجديدة تتركز مجددا في العضلات الخلفية للساق اليمنى لتعيد إلى الواجهة المخاوف بشأن الحالة البدنية للاعب.

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وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانا أوضح فيه التشخيص الأولي موضحا: "شعر اللاعب بألم في أوتار الركبة اليمنى خلال الشوط الأول من المباراة ضد هايتي".



واستكمل البيان الذي نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية: "بدأ اللاعب بالفعل العلاج وسيتم إعادة تقييم حالته، سنوافيكم بالمزيد من المعلومات حال توفرها".



ولم يتم الاستقرار على حالة قائد نادي برشلونة ومدى تأثر مشوار منتخب البرازيل بإصابته خلال مشوارهم في البطولة.