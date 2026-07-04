كولومبيا تحجز آخر بطاقات ثمن النهائي بهدف ثمين في شباك غانا

وسجل لاعب وسط بالميراس البرازيلي جون أرياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 14.
وتلتقي كولومبيا في الدور ثمن النهائي، الثلاثاء المقبل، مع سويسرا، التي تغلبت على الجزائر بنتيجة 2-0، الخميس.
وهي المرة الرابعة التي تبلغ فيها كولومبيا الدور ثمن النهائي، بعد نسختي 1990 و2018، عندما خرجت من الدور ذاته، ونسخة 2014، عندما بلغت ربع النهائي، فيما فشلت غانا في بلوغه للمرة الثالثة، بعد نسختي 2006 و2010، عندما وصلت إلى ربع النهائي، قبل أن تخسر أمام الأوروغواي.
وحسمت كولومبيا مواجهتها أمام مدربها السابق، البرتغالي كارلوس كيروش، مبكرًا بهدف أرياس، وحافظت على تقدمها حتى النهاية، رغم حصولها على فرص عدة لحسم المباراة، خصوصًا عبر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني لويس دياس، الذي أهدر أكثر من ثلاث فرص، فيما لم تخلق غانا فرصًا تُذكر.
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