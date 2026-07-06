الثلاثاء 2026-07-07 12:06 ص

مبابي يفتح النار على أماريلا: أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليقين بمنصبك

مبابي يفتح النار على أماريلا: أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليقين بمنصبك
مبابي يفتح النار على أماريلا: أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليقين بمنصبك
 
الإثنين، 06-07-2026 11:09 م
الوكيل الإخباري-   ردّ قائد المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، على التصريحات التي أدلت بها عضو مجلس الشيوخ في أوروغواي، سيليستي أماريلا، عبر منشور نشره على حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، وجّه فيه انتقادات حادة إليها، متهماً إياها بالإساءة إلى صورة بلادها ونشر خطاب الكراهية والعنصرية.اضافة اعلان


وقال مبابي في منشوره:

"السيدة سيليستي أماريلا،

أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليق بالمنصب الذي تشغلينه.

أنتِ لا تمثلين باراغواي، هذا البلد الذي جسّد الشغف والشرف طوال منافسات البطولة. وبسبب تهورك وعنصريتك الصريحة، نسي العالم بأسره المسيرة التاريخية والجهد الكبير الذي بذله لاعبو منتخبكم خلال كأس العالم، ليحلّ محل ذلك صورة مسؤولة غير كفؤة تقدم أسوأ صورة ممكنة عن بلادها.

لن أسمح أبداً لأشخاص مثلك بنشر الكراهية والعنصرية في أنحاء العالم."

وجاء رد مبابي بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أماريلا بتصريحاتها العنصريه عنه والتي أساءت إليه مباشرة، حيث تعرضت لانتقادات واسعة إبان تصريحاتها، ليؤكد اللاعب الفرنسي رفضه لما وصفه بخطاب الكراهية والعنصرية، مشدداً على أن مثل هذه المواقف لا ينبغي أن تطغى على الإنجازات الرياضية أو تشوه صورة الشعوب.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

إسبانيا تقضي على أحلام رونالدو وتقصي البرتغال من كأس العالم

كأس العالم إسبانيا تقضي على أحلام رونالدو وتقصي البرتغال من كأس العالم

ب

اقتصاد محلي الحكومة ملتزمة بخفض الدين لأقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي

600 طائرة مسيّرة في قبضة السلطات خلال منافسات كأس العالم

عربي ودولي 600 طائرة مسيّرة في قبضة السلطات خلال منافسات كأس العالم

ماكرون يزور الجامع الأموي في دمشق برفقة الشرع

عربي ودولي ماكرون يزور الجامع الأموي في دمشق برفقة الشرع

ل

عربي ودولي مخالفات العمرة تطيح بعشرات شركات السياحة في مصر

مبابي يفتح النار على أماريلا: أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليقين بمنصبك

كأس العالم مبابي يفتح النار على أماريلا: أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليقين بمنصبك

ب

كأس العالم بيان شديد اللهجة من الاتحاد الفرنسي ضد الهجوم على مبابي

ل

عربي ودولي تعطل شبكات الطاقة في كوبا مجددا



 
 






الأكثر مشاهدة

 