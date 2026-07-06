مبابي يفتح النار على أماريلا: أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليقين بمنصبك

وقال مبابي في منشوره:
"السيدة سيليستي أماريلا،
أنتِ امرأة تستحق الازدراء ولا تليق بالمنصب الذي تشغلينه.
أنتِ لا تمثلين باراغواي، هذا البلد الذي جسّد الشغف والشرف طوال منافسات البطولة. وبسبب تهورك وعنصريتك الصريحة، نسي العالم بأسره المسيرة التاريخية والجهد الكبير الذي بذله لاعبو منتخبكم خلال كأس العالم، ليحلّ محل ذلك صورة مسؤولة غير كفؤة تقدم أسوأ صورة ممكنة عن بلادها.
لن أسمح أبداً لأشخاص مثلك بنشر الكراهية والعنصرية في أنحاء العالم."
وجاء رد مبابي بعد الجدل الذي أثارته تصريحات أماريلا بتصريحاتها العنصريه عنه والتي أساءت إليه مباشرة، حيث تعرضت لانتقادات واسعة إبان تصريحاتها، ليؤكد اللاعب الفرنسي رفضه لما وصفه بخطاب الكراهية والعنصرية، مشدداً على أن مثل هذه المواقف لا ينبغي أن تطغى على الإنجازات الرياضية أو تشوه صورة الشعوب.
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