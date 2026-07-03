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مصر تصنع التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 من بوابة أستراليا بركلات الترجيح

مصر تصنع التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 من بوابة أستراليا بركلات الترجيح
مصر تصنع التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 من بوابة أستراليا بركلات الترجيح
 
الجمعة، 03-07-2026 11:56 م
الوكيل الإخباري-  نجح المنتخب المصري في كتابة فصل جديد من تاريخه الكروي، بعدما حجز مقعده في دور الـ16 من كأس العالم 2026، إثر فوزه المثير على منتخب أستراليا بنتيجة (4-2) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1)، في مواجهة حبست أنفاس الجماهير حتى اللحظات الأخيرة.اضافة اعلان


وافتتح الفراعنة التسجيل مبكرًا عبر إمام عاشور في الدقيقة 13، ليمنح منتخب مصر أفضلية مهمة خلال الشوط الأول، قبل أن يعود المنتخب الأسترالي إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل الذي حمل توقيع محمد هادي في الدقيقة 55، بعدما حول الكرة بالخطأ في مرماه.

واستمرت الإثارة حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي دون أن ينجح أي من المنتخبين في إضافة هدف ثانٍ، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب مصر بنتيجة 4-2، وسط تألق لافت للاعبيه وحارس مرماه.

وبهذا الانتصار، يحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026، ليواصل مشواره بثقة ويمنح جماهيره ليلة لا تُنسى، في انتظار منافسه المقبل في الأدوار الإقصائية.
 
 


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