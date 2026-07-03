مصر تصنع التاريخ وتتأهل إلى دور الـ16 من بوابة أستراليا بركلات الترجيح

وافتتح الفراعنة التسجيل مبكرًا عبر إمام عاشور في الدقيقة 13، ليمنح منتخب مصر أفضلية مهمة خلال الشوط الأول، قبل أن يعود المنتخب الأسترالي إلى أجواء اللقاء بهدف التعادل الذي حمل توقيع محمد هادي في الدقيقة 55، بعدما حول الكرة بالخطأ في مرماه.
واستمرت الإثارة حتى نهاية الوقتين الأصلي والإضافي دون أن ينجح أي من المنتخبين في إضافة هدف ثانٍ، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الترجيح، التي ابتسمت لمنتخب مصر بنتيجة 4-2، وسط تألق لافت للاعبيه وحارس مرماه.
وبهذا الانتصار، يحقق منتخب مصر إنجازًا تاريخيًا بالتأهل إلى دور الـ16 من مونديال 2026، ليواصل مشواره بثقة ويمنح جماهيره ليلة لا تُنسى، في انتظار منافسه المقبل في الأدوار الإقصائية.
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