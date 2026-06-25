منتخب سويسرا يخطف صدارة المجموعة الثانية من كندا ويتأهلان سويا لدور الـ32 بكأس العالم

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الوكيل الإخباري- تغلب منتخب سويسرا على نظيره الكندي بنتيجة 2-1 مساء الأربعاء، ليحسم صدارة المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. اضافة اعلان





وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني، حيث تقدمت سويسرا بهدفي روبن فارغاس ويوهان مانزامبي في الدقيقتين 46 و57.



وقلص المنتخب الكندي الفارق بهدف سجله البديل بروميس دافيد في الدقيقة 76.



وبهذه النتيجة يرفع منتخب سويسرا رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة بعد التعادل مع قطر 1-1 ثم الفوز على البوسنة والهرسك بنتيجة 4-1.



أما منتخب كندا فقد احتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط متفوقا بفارق الأهداف عن البوسنة والهرسك التي احتلت المركز الثالث بعد الفوز 3-1 على قطر في مباراة أخرى بنفس التوقيت.



ينتظر المنتخب البوسني مصيره في التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، بينما تذيل منتخب قطر الترتيب بنقطة واحدة، وودع المونديال من الدور الأول للمرة الثانية على التوالي.



وبعد التربع على الصدارة، سيواجه منتخب سويسرا في دور الـ32 منتحبا يحتل المركز الثالث من المجموعات الخامسة أو السادسة أو السابعة أو التاسعة أو العاشرة.



بينما سيواجه منتخب كندا، الذي تأهل للأدوار الإقصائية لأول مرة في تاريخه، صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى.









