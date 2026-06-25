الخميس 2026-06-25 09:54 ص

مهند أبو طه خامسًا عالميًا في استعادة الاستحواذ بمونديال 2026

لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم مهند أبو طه
لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم مهند أبو طه
 
الخميس، 25-06-2026 09:46 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت إحصائية حديثة صادرة عن موقع متخصص في الأرقام والإحصاءات الكروية، احتلال لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم مهند أبو طه المركز الخامس في قائمة أكثر اللاعبين استعادة للاستحواذ بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وسجل أبو طه 15 حالة استعادة للاستحواذ خلال مباراتي المنتخب الوطني أمام النمسا والجزائر، متساويًا مع لاعب منتخب أوزبكستان بيخرز كريموف ولاعب منتخب مصر مروان عطية.

وتصدر لاعب منتخب الأوروغواي رودريغو بينتانكور الترتيب برصيد 19 حالة استعادة للاستحواذ، يليه السويسري غرانيت تشاكا والألماني فلوريان فيرتس برصيد 17 حالة لكل منهما، فيما جاء النرويجي ساندر بيرغه رابعًا برصيد 16 حالة.

ويعكس وجود أبو طه ضمن المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، الدور البارز الذي يؤديه في خط وسط المنتخب الوطني خلال مشاركته في البطولة.

ويختتم المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعة العاشرة.
 
 


gnews

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