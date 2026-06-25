مهند أبو طه خامسًا عالميًا في استعادة الاستحواذ بمونديال 2026

وسجل أبو طه 15 حالة استعادة للاستحواذ خلال مباراتي المنتخب الوطني أمام النمسا والجزائر، متساويًا مع لاعب منتخب أوزبكستان بيخرز كريموف ولاعب منتخب مصر مروان عطية.
وتصدر لاعب منتخب الأوروغواي رودريغو بينتانكور الترتيب برصيد 19 حالة استعادة للاستحواذ، يليه السويسري غرانيت تشاكا والألماني فلوريان فيرتس برصيد 17 حالة لكل منهما، فيما جاء النرويجي ساندر بيرغه رابعًا برصيد 16 حالة.
ويعكس وجود أبو طه ضمن المراكز المتقدمة في هذا المؤشر، الدور البارز الذي يؤديه في خط وسط المنتخب الوطني خلال مشاركته في البطولة.
ويختتم المنتخب الوطني مشواره في دور المجموعات بمواجهة المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعة العاشرة.
-
أخبار متعلقة
-
هدافو مونديال 2026 .. "النيران الصديقة" في الصدارة
-
البوسنة تكتب التاريخ وتتأهل إلى دور الـ 32 كأفضل ثالث
-
جنوب إفريقيا تباغت كوريا الجنوبية وترافق المكسيك إلى الـ 32
-
رسميا .. المغرب أول منتخب عربي يتأهل لدور الـ 32 في مونديال 2026
-
منتخب سويسرا يخطف صدارة المجموعة الثانية من كندا ويتأهلان سويا لدور الـ32 بكأس العالم
-
إنفانتينو يدافع عن استراحات الترطيب في المونديال: "دافعها رياضي بحت"
-
تعرف على طريقة تحديد أفضل أصحاب للمركز الثالث في دور المجموعات من كأس العالم 2026
-
قطر تودّع من الدور الأول بخسارتها أمام البوسنة والهرسك 1-3