مواجهات نارية وحسابات معقدة في الجولة الثانية من مونديال 2026

الوكيل الإخباري- تدخل بطولة كأس العالم 2026 مرحلة أكثر حساسية مع انطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث تبدأ ملامح المتأهلين إلى دور الـ32 بالظهور تدريجيا.



وشهدت الجولة الأولى العديد من النتائج المثيرة والمفاجآت، ما جعل أغلب المجموعات مفتوحة على جميع الاحتمالات، وزاد من أهمية الجولة الثانية التي قد تحسم تأهل بعض المنتخبات مبكرا أو تعقد حسابات أخرى قبل الجولة الختامية.

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وتتجه الأنظار العربية إلى عدة مواجهات مهمة، أبرزها لقاء المغرب أمام إسكتلندا، والسعودية ضد إسبانيا، ومصر أمام نيوزيلندا، وتونس في مواجهة اليابان، إضافة إلى قمة عربية مرتقبة تجمع الأردن والجزائر، فيما يخوض العراق اختبارا صعبا أمام فرنسا.



وتزداد أهمية هذه الجولة مع سعي المنتخبات التي حققت الفوز في الجولة الأولى لتأكيد تفوقها والاقتراب من التأهل، بينما تبحث المنتخبات المتعثرة عن استعادة التوازن وتجنب الدخول في حسابات معقدة بالجولة الأخيرة.



وفيما يلي مباريات الجولة الثانية:



الخميس 18 يونيو

تشيكيا × جنوب إفريقيا الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة وموسكو

سويسرا × البوسنة والهرسك الساعة 22:00



الجمعة 19 يونيو

كندا × قطر الساعة 01:00 عند منتصف الليل

المكسيك × كوريا الجنوبية الساعة 04:00

الولايات المتحدة × أستراليا الساعة 22:00



السبت 20 يونيو

إسكتلندا × المغرب الساعة 01:00 عند منتصف الليل

البرازيل × هايتي الساعة 03:30

تركيا × باراغواي الساعة 06:00

هولندا × السويد الساعة 20:00

ألمانيا × الرأس الأخضر الساعة 23:00

الأحد 21 يونيو

الإكوادور × كوراساو الساعة 03:00

تونس × اليابان الساعة 07:00

إسبانيا × السعودية الساعة 19:00

بلجيكا × إيران الساعة 22:00



الاثنين 22 يونيو

أوروغواي × الرأس الأخضر الساعة 01:00 عند منتصف الليل

نيوزيلندا × مصر الساعة 04:00

الأرجنتين × النمسا الساعة 20:00



الثلاثاء 23 يونيو

فرنسا × العراق الساعة 00:00 عند منتصف الليل

النرويج × السنغال الساعة 03:00

الأردن × الجزائر الساعة 06:00

البرتغال × أوزبكستان الساعة 20:00

إنجلترا × غانا الساعة 23:00



الأربعاء 24 يونيو

بنما × كرواتيا الساعة 02:00

كولومبيا × الكونغو الديمقراطية الساعة 05:00