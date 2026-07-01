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مواجهة نارية بين السنغال وبلجيكا .. التشكيلة الرسمية والقنوات الناقلة

مواجهة نارية بين السنغال وبلجيكا .. التشكيلة الرسمية والقنوات الناقلة
مواجهة نارية بين السنغال وبلجيكا .. التشكيلة الرسمية والقنوات الناقلة
 
الأربعاء، 01-07-2026 10:12 م
الوكيل الإخباري-   يحتضن ملعب سياتل بولاية واشنطن الأمريكية مباراة قوية بين منتخبي السنغال وبلجيكا في إطار منافسات دور الـ32 من النسخة الثالثة والعشرين لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.اضافة اعلان


ومن المقرر أن تبدأ المباراة بين السنغال وبلجيكا في تمام الساعة (20:00) بتوقيت غرينتش.

ويلتقي الفائز من مواجهة بلجيكا والسنغال، في دور الـ16 من مونديال 2026، ضد المتأهل من مباراة الولايات المتحدة الأمريكية والبوسنة والهرسك التي ستجمعهما فجر غد الخميس.

وسيبدأ الفرنسي رودي غارسيا (62 عاما) المدير الفني للمنتخب البلجيكي بالتشكيلة الأساسية التالية لمواجهة "اسود التيرانغا:


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بينما اختار المدير الفني لمنتخب السنغال باب تياو (45 عاما) التشكيلة الأساسية التالية، لمواجهة "الشياطين الحمر":


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القنوات الناقلة لمباراة السنغال وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026:

تبث مباريات نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة " beIN SPORTS"، الناقل الرسمي الرئيسي للبطولة عبر قنواتها المشفرة، مع تخصيص قنوات بث مجانية لبعض المباريات المحددة.

وستنقل مباراة السنغال وبلجيكا اليوم عبر قناتي:

beIN SPORT MAX 2
beIN SPORT MAX 4

في روسيا ستبث مباراة السنغال وبلجيكا اليوم عبر قناتي:

Match Premier (RU)
Match! Football 1 (RU)

وفي ما يلي بعض القنوات حول العالم الناقلة لمباراة السنغال وبلجيكا اليوم:

Fox Sports #2
Stan Sport
ITV 1 UK
Fox Sports 1
SuperSport GOtv LaLiga
TSN1
TSN3
TSN4
RTE 2
SuperSport PSL
M6 (FR)
beIN Sports 1 (FR)
DAZN Mundial (ES)
DIRECTV Sports Argentina (ES)
Telemundo Deportes En Vivo (ES)
Sport TV1 (PT)
Sport TV5 (PT)
RAI 1 (IT)
RAI 1 (IT)
ORF eins (DE)
Das Erste (DE)
Das Erste (DE)
NPO 1 (NL)
TVP Sport (PL)
TVP1 (PL)
Arena 1 Premium (RS)
Antena 1 (RO)
HRT 2 (HR)
TRT 1 (TR)
SuperSport 2 Digitalb (AL)
SRF zwei (CH)
La Une (BE)
SporTV (BR)
BNT 3 (BG)
TV2 Denmark (DK)
TV4 Sweden (SE)
M4 Sports (HU)
Sport 1 (IL)
Qazsport (KZ)
.RSI La 2 (CH)
 
 


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