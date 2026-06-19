مونديال 2026.. تركيا تمنع الشاشات العملاقة في الأماكن العامة بسبب الامتحانات

وخططت السلطات المحلية لبث مباراة تركيا في المجموعة الرابعة أمام الباراغواي السبت على شاشات كبيرة في الهواء الطلق في عدد من المدن.
غير أن التوجيه الصادر عن الوزارة، قبيل امتحانات مؤسسات التعليم العالي المقررة هذا الأسبوع، دفع البلديات المحلية إلى إلغاء عرض المباراة. وتقام المباراة في سان فرانسيسكو الأميركية السبت عند الساعة السادسة صباحا بتوقيت تركيا.
وقالت السلطات، إن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم تأثر الطلاب الذين يتقدمون للامتحان سلبا؛ بسبب التلوث الضوضائي أو زيادة الازدحام المروري.
ويتقدم سنويا إلى اختبارات القبول في الجامعات التركية مئات آلاف الطلاب الراغبين في الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.
وتحظى كرة القدم بشعبية كبيرة في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 86 مليون نسمة، مما يجعل مشاركة المنتخب الوطني في كأس العالم للمرة الأولى منذ حلوله ثالثا في نسخة عام 2002، حدثا هائلا.
وتسعى تركيا لتفادي الخروج المبكر بعدما خسرت افتتاحا أمام أستراليا 0-2، ضمن مجموعة تضم أيضا الولايات المتحدة التي تستضيف النهائيات العالمية مشاركة مع كندا والمكسيك.
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