ميسي في مواجهة لامين جمال .. التشكيلتان الرسميتان لنهائي كأس العالم

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الدولي السلوفيني سلافكو فينتشيتش (46 عاماً) صافرة بداية المباراة النهائية لمونديال 2026 بين منتخبي إسبانيا والأرجنتين، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينتش.
مشوار إسبانيا إلى نهائي مونديال 2026:
قدم منتخب إسبانيا عروضاً قوية تحت قيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، بالرغم من سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام الوافد الجديد وصاحب المفاجأة الكبيرة في المونديال منتخب كابو فيردي (الرأس الأخضر)، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين في دور المجموعات على حساب كل من: السعودية (4-0) والأوروغواي (1-0).
وتخطى "الماتادور" في الأدوار الإقصائية عقبة كل من:
النمسا (3-0) في دور الـ32.
البرتغال (1-0) في دور الـ16.
بلجيكا (2-1) في الدور ربع النهائي.
فرنسا (2-0) في الدور قبل النهائي.
ويعول منتخب "لا فوريا روخا - La Furia Roja" على تألق نجمه الشاب لامين جمال، إلى جانب مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة مثل ثنائي الدفاع إيمريك لابورت ومارك كوكوريا، وثلاثي خط الوسط رودري وفابيان رويز وداني أولمو، والمهاجم ميكيل أويارزابال وغيرهم من النجوم.
في المقابل، شق منتخب "التانغو" طريقه إلى نهائي مونديال 2026، بفوز كبير على نظيره الجزائري في المباراة الافتتاحية، ومن ثم تغلب على نظيره النمساوي بهدفين من دون رد، واختتم دور المجموعات بالتغلب على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل أن يواجه صعوبات كبيرة في الأدوار الإقصائية.
فقد تخطى منتخب "التانغو" بصعوبة كابو فيردي (الرأس الأخضر)، الوافد الجديد إلى كأس العالم، بفوزه عليه (3-2) بعد التمديد في دور الـ32، وكذلك عانى أمام مصر واقتنص بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي في الوقت القاتل (3-2)، ومن ثم تغلب على سويسرا (3-1)، وفي الدور قبل النهائي خرج من عنق الزجاجة أمام إنجلترا في الدقائق الأخيرة من المباراة (2-1).
ويسعى منتخب الأرجنتين للدفاع عن لقب بطل كأس العالم الذي توج به في مونديال قطر 2022، ويعول على قائده النجم ليونيل ميسي.
واختار المدير الفني الأرجنتيني ليونيل سكالوني (48 عاماً) التشكيلة الأساسية التالية لـ"التانغو"، لمواجهة "الماتادور":
أما تشكيل إسبانيا ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم 2026 سيكون كالتالي: الدفاع: بيدرو بورو، باو كوبارسي، إيميريك لابورت، مارك كوكوريلا. الوسط: رودري، فابيان رويز، داني أولمو. الهجوم: لامين يامال، ميكيل أويارزابال، أليكس باينا.
القنوات الناقلة للمباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين اليوم:
تمتلك شبكة قنوات "بي إن سبورتس - beIN SPORTS" حقوق بث مباريات كأس العالم 2026 في شمال إفريقيا والشرق الأوسط، ومن المنتظر أن يتم نقل المباراة النهائية اليوم عبر عدد من القنوات المفتوحة، تتصدرها قناة beIN SPORTS FIFA World Cup المفتوحة.
وكانت الشبكة قد خصصت القناة المفتوحة لنقل عدد من مباريات كأس العالم 2026، من بينها مباريات المنتخبات العربية، إضافة إلى مواجهات قوية في الأدوار الإقصائية، أبرزها مباراتا نصف النهائي بين فرنسا وإسبانيا، والأرجنتين وإنجلترا، ومباراة تحديد المركز الثالث بين إنجلترا وفرنسا.
كما بثت القناة الجزائرية الأرضية بعض مباريات النسخة الحالية لكأس العالم، بما فيها النهائية.
وسيتم نقل مباراة اليوم عبر قنوات:
beIN SPORTS MAX 1
beIN SPORTS MAX 2
beIN SPORTS MAX 3
beIN SPORTS MAX 4
beIN SPORTS FIFA World Cup المفتوحة.
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