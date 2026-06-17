الأربعاء 2026-06-17 06:22 ص

ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح الجزائر بثلاثية نظيفة ويوقع على أول "هاتريك" عالمي

ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح الجزائر بثلاثية نظيفة ويوقع على أول "هاتريك" عالمي
ميسي يقود الأرجنتين لاكتساح الجزائر بثلاثية نظيفة ويوقع على أول "هاتريك" عالمي
 
الأربعاء، 17-06-2026 06:01 ص
الوكيل الإخباري-   قاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي منتخب بلاده لتحقيق فوز كبير على الجزائر بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دور المجموعات من كأس العالم 2026.اضافة اعلان


وكان منتخب الأرجنتين قد أنهى الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد، سجله القائد ميسي في الدقيقة 17 بتسديدة قوية استقرت في الشباك، مانحاً "راقصي التانغو" الأفضلية مع نهاية النصف الأول من اللقاء.

وشهد الشوط الأول إثارة كبيرة، بعدما ألغى الحكم هدفاً مبكراً للأرجنتين سجله ميسي بداعي التسلل عقب مراجعة الحالة، كما حُرم المنتخب الجزائري من هدف التقدم بعدما أُلغي هدف لمحاربي الصحراء للسبب ذاته.

ورغم التأخر في النتيجة، قدم المنتخب الجزائري أداءً قوياً وظهر بصورة مميزة أمام بطل العالم، حيث نجح في مجاراة الأرجنتين وصناعة عدد من الفرص الخطيرة، إلا أنه لم يتمكن من ترجمة تفوقه في بعض فترات المباراة إلى أهداف.

وفي الشوط الثاني، واصل ميسي تألقه وأضاف الهدف الثاني للأرجنتين في الدقيقة 60، قبل أن يعود ويكمل الثلاثية الشخصية "هاتريك" بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76، مؤكداً تفوق منتخب بلاده وحاسماً نتيجة اللقاء.

وبهذا الانتصار، حصد المنتخب الأرجنتيني ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالمونديال، فيما تجمد رصيد المنتخب الجزائري بعد خسارة قاسية رغم الأداء الجيد الذي قدمه في فترات عديدة من المباراة.
 
 


gnews

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