10 أهداف في مباراة .. إنجلترا تكتسح فرنسا وتحرز المركز الثالث ومبابي يكتب التاريخ

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الوكيل الإخباري- حقق المنتخب الإنجليزي فوزًا عريضًا على نظيره الفرنسي بنتيجة 6-4، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس العالم 2026، بعد مواجهة مثيرة شهدت تسجيل 10 أهداف. اضافة اعلان





وافتتح ديكلان رايس التسجيل للمنتخب الإنجليزي في الدقيقة 3، قبل أن يضيف إزري كونسا الهدف الثاني عند الدقيقة 18، فيما واصل بوكايو ساكا تألقه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 37، ثم عاد وأضاف الهدف الرابع في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بتقدم إنجلترا 4-0.



وفي الشوط الثاني، أشعل كيليان مبابي المواجهة بتسجيله هدف فرنسا الأول في الدقيقة 48، قبل أن يضيف برادلي باركولا الهدف الثاني للديوك عند الدقيقة 54.



وعاد مبابي ليوقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لفرنسا في الدقيقة 66، ليواصل كتابة التاريخ ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، كما رفع رصيده إلى 10 أهداف في نسخة 2026، ليتصدر قائمة هدافي البطولة.



ورغم العودة الفرنسية، نجح بوكايو ساكا في تسجيل هدفه الثالث الشخصي والخامس لإنجلترا عند الدقيقة 87، قبل أن يقلص عثمان ديمبيلي الفارق مجددًا بهدف رابع لفرنسا في الدقيقة 90+6.



وفي الوقت بدل الضائع، اختتم جود بيلينغهام مهرجان الأهداف بتسجيل الهدف السادس للمنتخب الإنجليزي عند الدقيقة 90+8، ليحسم المنتخب الإنجليزي المركز الثالث في مباراة تاريخية انتهت بعشرة أهداف.







