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" النقل البري" : السماح لوسائط نقل الركاب بالتنقل بحرية يوم الانتخابات
حوارية في إربد حول أشكال التنمر وسبل محاربته
بلدية اربد: مليون وثلاثة وتسعين ألف دينار لأعمال تعبيد جديدة
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اللواء فايز الدويري يُعلق عبر "الوكيل " على خبر وفاته
لا إصابات بحريق عدادات كهربائية بطبربور (فيديو)
الهناندة: خطة حكومية لإدامة دوام مراكز الخدمات الشاملة 24/24
فلسطين
فلسطين
نتنياهو ينفي الاقتراب من إبرام صفقة
وزيرة الاستيطان الإسرائيلية: حياة المحتجزين ليست أهم من أمننا
انقطاع الكهرباء في جنين جراء عمليات جيش الاحتلال
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ملاعب
المنتخب الفلسطيني يتعادل مع المنتخب الكوري الجنوبي
البحرين يحقق أول مفاجآت تصفيات كأس العالم
القنوات الناقلة لمباراة الأردن والكويت بتصفيات كأس العالم
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أخبار الشركات
كيف أحدثت سامسونج ثورة في التكنولوجيا المرئية لألعاب الفيديو باستخدام HDR10+ GAMING
هكذا غيرت "كريم رايدز" الحياة اليومية وأعادت صياغة وتعريف مفهوم التنقل السهل والموثوق
شركة القدس للتأمين تطلق برنامجها التدريبي "أكاديمية JICO"
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