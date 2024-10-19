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الأرصاد تحذر من الضباب غداً في بعض المناطق
اليرموك في المرتبة 42 وفق تصنيف "كيو أس 2025" للجامعات العربية
قطّعه وهو تحت التخدير .. تفاصيل صادمة حول جريمة سلحوب
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بعد تسجيل حالة كوليرا في لبنان .. الأوبئة: لا حاجة لفحص الأردنيين القادمين
بعد إغلاق منصات التداول مؤخرا.. عملية نصب جديدة تطال أردنيين
اشتعال مركبة على طريق المطار
فلسطين
فلسطين
عاجل جثث عشرات الشهداء منتشرة في شوارع جباليا
مجزرة بشعة في جباليا .. أكثر من 100 شهيد وجريح في قصف إسرائيلي
"فتح" تنعى قائد طوفان الأقصى الشهيد يحيى السنوار
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ميسي يحصد جائزة تاريخية
الوحدات ينتصر على شباب الأردن بدوري المحترفين
عائلة الملياردير برنارد أرنو تقترب من الاستحواذ على نادي باريس
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أخبار الشركات
بنك الإسكان يتوّج بطلاً لبطولة البنوك الكروية الثالثة 2024
البنك العربي يختتم مبادرة "فن التدوير" بالتعاون مع متحف الأطفال
منصّة زين تعقد معسكراً تدريبياً مكثّفاً في ريادة الأعمال بحضور 70 مشارك
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