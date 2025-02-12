 
الأربعاء 2025-02-12 09:02 م
 

آخر موعد لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الأميرة راية غدا

مستشفى الأميرة راية الحكومي
مستشفى الأميرة راية الحكومي
الأربعاء، 12-02-2025 08:34 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت وحدة تصوير الثدي في مستشفى الأميرة راية الحكومي، أن غدا الخميس هو آخر موعد للحملة المجانية للكشف المبكر عن سرطان الثدي التي أطلقتها يوم الاثنين الماضي، بهدف تعزيز الوعي الصحي وتمكين النساء من إجراء الفحوصات اللازمة.

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ودعا المستشفى في بيان اليوم الأربعاء، الراغبات في الخضوع للفحص إلى التواجد في مبنى المستشفى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة بعد الظهر، مع ضرورة إحضار إثبات الشخصية.


وأكدت إدارة المستشفى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يلعب دورًا أساسيًا في اكتشاف المرض قبل ظهور أعراضه، ما يزيد من فرص علاجه بنجاح والسيطرة عليه بشكل فعال.

 
gnews

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