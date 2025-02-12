آخر موعد لحملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي بمستشفى الأميرة راية غدا

ودعا المستشفى في بيان اليوم الأربعاء، الراغبات في الخضوع للفحص إلى التواجد في مبنى المستشفى من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة بعد الظهر، مع ضرورة إحضار إثبات الشخصية.
وأكدت إدارة المستشفى أن الكشف المبكر عن سرطان الثدي يلعب دورًا أساسيًا في اكتشاف المرض قبل ظهور أعراضه، ما يزيد من فرص علاجه بنجاح والسيطرة عليه بشكل فعال.
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