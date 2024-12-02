أبو علي : معنيون بتسهيل إجراءات سرعة انضمام الأطباء للفوترة

الوكيل الإخباري- التقى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الدكتور حسام أبو علي اليوم نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي وامين سر نقابة الأطباء الدكتور طارق التميمي وعضو مجلس النقابة الدكتور مروان عياصرة وجرى خلال اللقاء بحث اليات تسهيل اليات انضمام أعضاء نقابة الأطباء الى نظام الفوترة الوطني الالكتروني.

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وقال أبو علي اننا معنيون بتقديم كل ما من شأنه من تمكين الأطباء من التقيد بالقانون وعدم التعرض لأي غرامات وذلك من خلال توفير الدعم الفني والتوجيه والإرشاد وتقديم خدمات ذات مستوى متميز لهم.



وأشار أبو علي ان نظام الفوترة الوطني لم يأتي بأي ترتيبات جديده ولا يرتب الانضمام اليه واستخدامه أي اعباء وتكاليف مادية إضافية على الملزمين بالانضمام اليه .

واوضح ان النظام سيساهم في تحسين وتمتين العلاقة بين المكلفين والمدققين بما فيهم اعضاء النقابات المهنية وتقديم الخدمات الضريبية لهم بكل سهولة ويسر وتسهيل إجراءات تدقيق ملفات المكلفين وسرعة إنجاز معاملاتهم وتسريع حصولهم على إبراء الذمة الضريبية.



وأشار إلى أنه سيتم تخصيص فرق عمل لمساعدة الاطباء وإرشادهم وتوعيتهم بكيفية الربط على نظام الفوترة، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.



وتم الاتفاق على تشكيل فربق مشترك ما بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة الأطباء لصياغة مذكرة تفاهم بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة الأطباء تمكن أعضاء النقابة من التقيد بالتشريعات الضريبية وتجنب المخالفات والغرامات القانونية ومعالجة الملاحظات والتحديات المتعلقة بالأطباء واي معوقات ومشاكل تواجههم.