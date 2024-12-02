أبو علي : معنيون بتسهيل إجراءات سرعة انضمام الأطباء للفوترة

وقال أبو علي اننا معنيون بتقديم كل ما من شأنه من تمكين الأطباء من التقيد بالقانون وعدم التعرض لأي غرامات وذلك من خلال توفير الدعم الفني والتوجيه والإرشاد وتقديم خدمات ذات مستوى متميز لهم.
وأشار أبو علي ان نظام الفوترة الوطني لم يأتي بأي ترتيبات جديده ولا يرتب الانضمام اليه واستخدامه أي اعباء وتكاليف مادية إضافية على الملزمين بالانضمام اليه .
وأشار إلى أنه سيتم تخصيص فرق عمل لمساعدة الاطباء وإرشادهم وتوعيتهم بكيفية الربط على نظام الفوترة، واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم.
وتم الاتفاق على تشكيل فربق مشترك ما بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة الأطباء لصياغة مذكرة تفاهم بين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة الأطباء تمكن أعضاء النقابة من التقيد بالتشريعات الضريبية وتجنب المخالفات والغرامات القانونية ومعالجة الملاحظات والتحديات المتعلقة بالأطباء واي معوقات ومشاكل تواجههم.
وحضر اللقاء امين سر نقابة الأطباء الدكتور طارق التميمي وعضو مجلس النقابة الدكتور مروان عياصرة ومساعدي المدير العام وعدد من المدراء
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