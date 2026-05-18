أبو غزالة: معدل البيئة الاستثمارية يعزز تنافسية الأردن

الإثنين، 18-05-2026 12:30 م
الوكيل الإخباري-  قال وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، الاثنين، إن النظام المعدل لتنظيم بيئة الاستثمار 2026 يبسّط الإجراءات أمام المستثمرين، ويعزز التنمية، ويوفر المزيد من فرص العمل.اضافة اعلان


واستعرض أبو غزالة في فيديو نشرته وزارة الاستثمار على صفحتها على الفيسبوك أبرز التعديلات الجديدة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026.

وأكد أن النظام المعدل جاء لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ومعالجة التحديات، بعد مشاورات واسعة مع القطاعين العام والخاص، وشريحة واسعة من المستثمرين.

وأشار إلى أن النظام المعدل يسهم في تعزيز تنافسية الأردن الاستثمارية، وتطوير بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية والاقتصاد، والأهم أنه سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
 
 


