أبو غزالة: معدل البيئة الاستثمارية يعزز تنافسية الأردن

واستعرض أبو غزالة في فيديو نشرته وزارة الاستثمار على صفحتها على الفيسبوك أبرز التعديلات الجديدة على نظام تنظيم البيئة الاستثمارية لعام 2026.
وأكد أن النظام المعدل جاء لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، ومعالجة التحديات، بعد مشاورات واسعة مع القطاعين العام والخاص، وشريحة واسعة من المستثمرين.
وأشار إلى أن النظام المعدل يسهم في تعزيز تنافسية الأردن الاستثمارية، وتطوير بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، ودعم التنمية والاقتصاد، والأهم أنه سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
-
أخبار متعلقة
-
الوطني لحقوق الإنسان: الأردن ماضٍ بثبات نحو ترسيخ منظومة الأعمال والحقوق
-
المياه تطلق مشروعًا استراتيجيًا لتطوير الحوكمة ومؤشرات المخاطر
-
العوران: استراتيجية الاقتصاد الأزرق تعزز التنمية المستدامة في العقبة
-
الصفدي يجري مباحثات موسّعة مع نظيره الليتواني
-
حملة أمنية تضبط آبارًا مخالفة ومحطات تحلية في الشونة وعجلون
-
عجلون: بيت التراث الأردني يوثق ذاكرة الأجداد ويحافظ على الهوية الوطنية
-
أمانة عمّان: أعمال تعبيد للشوارع بقيمة ٧ مليون دينار
-
محطة تنقية مدينة مادبا الصناعية.. بنية متكاملة لتعزيز الإدارة المستدامة للمياه