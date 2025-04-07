أجهزة الأمن تعثر على مسن مصاب بالزهايمر بعد غياب دام 7 ساعات

وبحسب ما أفاد به نجله لـ "الوكيل الإخباري" فإن والده مصاب بالزهايمر وكان بصحبة والدته في مجمع رغدان قبل أن تفقده الزوجة ، حيث استمر غيابه لمدة تزيد عن سبع ساعات قبل أن يتواصل المركز الأمني في ماركا الشمالية مع ذويه ليبلغهم بأن والدهم بأيدٍ أمينة داخل المركز .
ووجه نجله الشكر الجزيل للأمن العام على جهودهم بالتواصل معهم وتسليمهم والدهم .
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