أجهزة الأمن تعثر على مسن مصاب بالزهايمر بعد غياب دام 7 ساعات

11:09 ص

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الوكيل الإخباري- عثرت الأجهزة الأمنية على مسن مصاب بمرض الزهايمر بعد أن افترق عن زوجته في مجمع رغدان "المحطة" . اضافة اعلان





وبحسب ما أفاد به نجله لـ "الوكيل الإخباري" فإن والده مصاب بالزهايمر وكان بصحبة والدته في مجمع رغدان قبل أن تفقده الزوجة ، حيث استمر غيابه لمدة تزيد عن سبع ساعات قبل أن يتواصل المركز الأمني في ماركا الشمالية مع ذويه ليبلغهم بأن والدهم بأيدٍ أمينة داخل المركز .



ووجه نجله الشكر الجزيل للأمن العام على جهودهم بالتواصل معهم وتسليمهم والدهم .

