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أجهزة الأمن تعثر على مسن مصاب بالزهايمر بعد غياب دام 7 ساعات

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 07-04-2025 11:09 ص
الوكيل الإخباري-   عثرت الأجهزة الأمنية على مسن مصاب بمرض الزهايمر بعد أن افترق عن زوجته في مجمع رغدان "المحطة" .اضافة اعلان


وبحسب ما أفاد به نجله لـ "الوكيل الإخباري" فإن والده مصاب بالزهايمر وكان بصحبة والدته في مجمع رغدان قبل أن تفقده الزوجة ، حيث استمر غيابه لمدة تزيد عن سبع ساعات قبل أن يتواصل المركز الأمني في ماركا الشمالية مع ذويه ليبلغهم بأن والدهم بأيدٍ أمينة داخل المركز .

ووجه نجله الشكر الجزيل للأمن العام على جهودهم بالتواصل معهم وتسليمهم والدهم .
 
gnews

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