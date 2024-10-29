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أسعار الخضار في السوق المركزي الثلاثاء

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 29-10-2024 10:32 ص

الوكيل الإخباري-   بلغت الكميات الإجمالية الواردة إلى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3069.656 طنًا.

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ووفقًا للنشرة اليومية -الاسترشادية- تراوح سعر البندورة بين 10 و20 قرشًا للكيلو، والخيار بين 40 و60 قرشًا للكيلو، والكوسا بين 80 و100 قرشًا للكيلو.


وتاليًا نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم:


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