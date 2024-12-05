أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الخميس ، والتي لم تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً ملحوظاً في أسعار المنتجات والأصناف:
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