 
الخميس 2024-12-05 11:28 ص
 

أسعار الخضار في السوق المركزي الخميس

تعبيرية
تعبيرية
الخميس، 05-12-2024 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   ورد إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والورقيات2695.081 طناً اليوم الخميس.اضافة اعلان


وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الخميس ، والتي لم تشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً ملحوظاً في أسعار المنتجات والأصناف:



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