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أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الأحد

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 08-12-2024 08:25 ص

الوكيل الإخباري- ورد إلى السوق المركزي للخضار والفواكه والورقيات3623.581 طناً اليوم الأحد.

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وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأحد :


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