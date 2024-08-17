أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15و 25 قرشا، والبصل الناشف بين 15و25قرشا، والبطاطا بين 40و 65قرشا، والبندورة بين 15و 45قرشا، والجزر بين 40و 60قرشا، والخيار بين 20و 35قرشا، والزهرة بين 40و 90قرشا، والليمون بين 60و 100قرش، والموز البلدي بين 50و 85قرشا.
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