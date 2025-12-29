الإثنين 2025-12-29 08:34 م

أسعار الذهب تهوي محلياً في التسعيرة الرابعة

الإثنين، 29-12-2025 06:53 م
الوكيل الإخباري-   سجّلت أسعار الذهب في السوق المحلية، مساء اليوم، انخفاضًا ملحوظًا في التسعيرة الرابعة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، حيث تراجع غرام الذهب عيار 21 بمقدار دينار وعشر قروش مقارنة بالتسعيرة السابقة.اضافة اعلان


وبحسب التسعيرة الرابعة اليوم الإثنين، بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 نحو 87.6 دينارًا، فيما بلغ سعر الشراء 84.0 دينارًا.
 
 


