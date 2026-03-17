أسواق إربد تنبض بالحياة مع اقتراب عيد الفطر

الوكيل الإخباري- تشهد الأسواق في محافظة إربد نشاطًا تجاريًا متزايدًا مع اقتراب عيد الفطر، وسط إقبال لافت من المواطنين على شراء ملابس العيد ومستلزماته.

اضافة اعلان



وتزدحم الأسواق التجارية والشعبية بالمتسوقين، خاصة في ساعات المساء، حيث تحرص العائلات على استكمال تجهيزاتها، لا سيما شراء الملابس الجديدة للأطفال، إلى جانب الأحذية والإكسسوارات، في ظل توفر خيارات متعددة تلائم مختلف المستويات المعيشية.



وأكد مواطنون، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأسواق في إربد لا تقتصر على التسوق، بل تشكل مساحة اجتماعية تعزز من التواصل بين أفراد المجتمع في أجواء يسودها الفرح.



وقال المواطن يوسف محمد إن الحركة في الأسواق تشهد كثافة ملحوظة خلال هذه الأيام، مؤكدًا أن شراء ملابس العيد يشكل عادة أساسية تضفي أجواء من الفرح على الأطفال.



وأشار المواطن محمود حسن إلى أن الإقبال يزداد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث تتحول الأسواق إلى وجهة رئيسية للعائلات بعد الإفطار، في أجواء تجمع بين التسوق والطابع الاحتفالي.



من جهته، أوضح التاجر إبراهيم الحصري أن الحركة التجارية تشهد انتعاشًا واضحًا مع اقتراب العيد، لافتًا إلى ارتفاع حجم المبيعات مقارنة ببداية الشهر، مع حرص التجار على توفير تشكيلة واسعة من الملابس بأسعار متفاوتة.



وفي السياق ذاته، برزت الأسواق الشعبية وأسواق "البالة" كخيار مناسب للعديد من الأسر، نظرًا لما توفره من بضائع بأسعار منافسة، حيث أكد المواطن غسان العزام أن تنوع الخيارات يتيح لمختلف الفئات شراء احتياجاتهم.



كما تشهد محال الحلويات والمحامص إقبالًا متزايدًا، مع توجه المواطنين لشراء المعمول والحلويات العربية والمكسرات .



وتستقطب المراكز التجارية الكبرى في المدينة أعدادًا كبيرة من الزوار، لما توفره من تجربة تسوق متكاملة وخدمات ترفيهية، خاصة للأطفال.