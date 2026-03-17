أسواق إربد تنبض بالحياة مع اقتراب عيد الفطر

جانب من حركة التسوق
 
الثلاثاء، 17-03-2026 08:21 م

الوكيل الإخباري- تشهد الأسواق في محافظة إربد نشاطًا تجاريًا متزايدًا مع اقتراب عيد الفطر، وسط إقبال لافت من المواطنين على شراء ملابس العيد ومستلزماته.

وتزدحم الأسواق التجارية والشعبية بالمتسوقين، خاصة في ساعات المساء، حيث تحرص العائلات على استكمال تجهيزاتها، لا سيما شراء الملابس الجديدة للأطفال، إلى جانب الأحذية والإكسسوارات، في ظل توفر خيارات متعددة تلائم مختلف المستويات المعيشية.


وأكد مواطنون، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الأسواق في إربد لا تقتصر على التسوق، بل تشكل مساحة اجتماعية تعزز من التواصل بين أفراد المجتمع في أجواء يسودها الفرح.


وقال المواطن يوسف محمد إن الحركة في الأسواق تشهد كثافة ملحوظة خلال هذه الأيام، مؤكدًا أن شراء ملابس العيد يشكل عادة أساسية تضفي أجواء من الفرح على الأطفال.


وأشار المواطن محمود حسن إلى أن الإقبال يزداد خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان، حيث تتحول الأسواق إلى وجهة رئيسية للعائلات بعد الإفطار، في أجواء تجمع بين التسوق والطابع الاحتفالي.


من جهته، أوضح التاجر إبراهيم الحصري أن الحركة التجارية تشهد انتعاشًا واضحًا مع اقتراب العيد، لافتًا إلى ارتفاع حجم المبيعات مقارنة ببداية الشهر، مع حرص التجار على توفير تشكيلة واسعة من الملابس بأسعار متفاوتة.


وفي السياق ذاته، برزت الأسواق الشعبية وأسواق "البالة" كخيار مناسب للعديد من الأسر، نظرًا لما توفره من بضائع بأسعار منافسة، حيث أكد المواطن غسان العزام أن تنوع الخيارات يتيح لمختلف الفئات شراء احتياجاتهم.


كما تشهد محال الحلويات والمحامص إقبالًا متزايدًا، مع توجه المواطنين لشراء المعمول والحلويات العربية والمكسرات .


وتستقطب المراكز التجارية الكبرى في المدينة أعدادًا كبيرة من الزوار، لما توفره من تجربة تسوق متكاملة وخدمات ترفيهية، خاصة للأطفال.


إلى ذلك، كثفت الجهات المعنية والبلديات والأجهزة الأمنية جهودها لتنظيم الحركة داخل الأسواق، من خلال تنظيم البسطات وتسهيل حركة السير، بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للمتسوقين.

 
 


انخفاض كبير ومفاجئ على أسعار الذهب في الأردن

عطية: الملك يقوم بدور محوري في المنطقة والإصلاح نهج ثابت

يلعب الحذاء دورًا مهمًا في تنسيق إطلالة عيد الفطر، إذ يمكن أن يضيف لمسة أنيقة ويمنح المظهر طابعًا ينسجم مع أجواء الاحتفال، لذلك يُعد اختيار التصميم المناسب خطوة أساسية لإكمال اللوك بشكل متناسق. أحذية

الخارجية النيابية تعزي كينيا وإثيوبيا بضحايا الكوارث الطبيعية وتؤكد تضامنها الكامل

صندوق المعونة الوطنية يبدأ صرف مستحقات المنتفعين قبل عيد الفطر

‏هل كان مشهد تيم حسن ورائد مشرف عن "باب الحارة" ارتجاليًا؟

يبلغ حجمه حوالي 1.6 ضعف حجم الأرض.. اكتشاف كوكب جديد "سائل"

التوت الأزرق البري.. جرعة يومية تحمي القلب وتحسّن الهضم

