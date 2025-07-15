الثلاثاء 2025-07-15 10:09 م
 

"أشبال حزب الاتحاد".. خطوة نحو جيل واعٍ ومؤثر

"أشبال حزب الاتحاد".. خطوة نحو جيل واعٍ ومؤثر
"أشبال حزب الاتحاد".. خطوة نحو جيل واعٍ ومؤثر
 
الثلاثاء، 15-07-2025 08:07 م
الوكيل الإخباري-   في إطار حرص حزب الاتحاد على استقطاب وتثقيف ونشر الوعي لدى الفئة الشابة ممن هم دون 18 عامًا، عقد الحزب أول اجتماع لمجموعة شبابية جديدة، ضمن سلسلة اجتماعات ستستمر بإذن الله، لتكون خطوة فاعلة نحو بناء جيل واعٍ ومنتمٍ، قادر على المشاركة في صناعة المستقبل.اضافة اعلان


ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة الحزب للتوسع والوصول إلى هذه الفئة المهمة، بهدف تعزيز قيم الانتماء والعمل الوطني لديهم، وفتح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم ومناقشة قضاياهم وهمومهم ضمن بيئة حاضنة ومحفزة.

وقد نظم هذا اللقاء مساعد الأمين العام، الأستاذة رائدة أبو سمرة، حيث استمعت إلى آراء الشباب ومقترحاتهم، وأكدت حرص الحزب على توفير المساحة لهم للتعلّم والمشاركة وتقديم المبادرات التي تخدم مجتمعهم ووطنهم.



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