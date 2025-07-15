"أشبال حزب الاتحاد".. خطوة نحو جيل واعٍ ومؤثر

ويأتي هذا اللقاء ضمن خطة الحزب للتوسع والوصول إلى هذه الفئة المهمة، بهدف تعزيز قيم الانتماء والعمل الوطني لديهم، وفتح المجال أمامهم للتعبير عن آرائهم ومناقشة قضاياهم وهمومهم ضمن بيئة حاضنة ومحفزة.
وقد نظم هذا اللقاء مساعد الأمين العام، الأستاذة رائدة أبو سمرة، حيث استمعت إلى آراء الشباب ومقترحاتهم، وأكدت حرص الحزب على توفير المساحة لهم للتعلّم والمشاركة وتقديم المبادرات التي تخدم مجتمعهم ووطنهم.
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