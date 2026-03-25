الأربعاء 2026-03-25 06:13 م

"أشغال إربد": عطاء لتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول

"أشغال إربد": عطاء لتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول
"أشغال إربد": عطاء لتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول
 
الأربعاء، 25-03-2026 05:06 م

الوكيل الإخباري-   أحالت مديرية أشغال محافظة إربد، عطاء تحسين الواقع المروري على تقاطع مثلث طريق البترول الذي يشهد كثافة مرورية ملحوظة.

وقال مدير "أشغال اربد"، المهندس معن الربضي، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العطاء الذي سيباشر بتنفيذه مطلع الشهر المقبل يتضمن إنشاء دوار في منتصف التقاطع، وتنفيذ جزر وسطية على امتداد الطرق الأربعة المرتبطة به بطول 50 مترا لكل جزيرة، بما يسهم في الحد من التداخل المروري الذي كان يتسبب بوقوع حوادث واختناقات مرورية.

 
 


أحدث الأخبار

بدأت بلدية معان الكبرى، اليوم الاثنين، حملة واسعة النطاق في مختلف مناطق المحافظة استعداداً لفصل الشتاء، تتضمن إعادة فتح وتنظيف مجاري السيول والأودية ومداخل ومخارج العبارات، إلى جانب تنظيف مناهل تصريف

أخبار محلية بلدية معان الكبرى ترفع الجاهزية القصوى وتفعل خطة طوارئ شاملة

ب

أخبار محلية توضيح حكومي حول الدواجن في الأردن

ه

عربي ودولي الجيش اللبناني: سقوط صاروخ إيراني في الأراضي اللبنانية

مصفاة البترول الأردنية تهنئ جلالة الملك وولي العهد بعيد الاستقلال

أخبار محلية "مصفاة البترول": مخزون الشركة آمن ويغطي الطلب المحلي دون انقطاع

م

الطقس أمطار رعدية غزيرة وبرد في جنوب المملكة وتحذيرات من السيول

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية مدارس تقرر تعطيل دوام الخميس - اسماء "تحديث"

توضيح هام من نقيب المحروقات حول أسعار المشتقات النفطية في الأردن

أخبار محلية نقيب المحروقات: الحكومة تدرس خيارات عدة فيما يتعلق بأسعار المحروقات

"أشغال إربد": عطاء لتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول

أخبار محلية "أشغال إربد": عطاء لتحسين الواقع المروري على تقاطع طريق البترول



 






