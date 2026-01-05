"أشغال الزرقاء" تبدأ طرح عطاءات الطرق لعام 2026 بقيمة 1.4 مليون دينار

الوكيل الإخباري- باشرت مديرية أشغال محافظة الزرقاء بطرح حزمة عطاءات الطرق المدرجة ضمن موازنة اللامركزية لعام 2026، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية مليونا و412 ألف دينار.

