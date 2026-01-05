"أشغال الزرقاء" تبدأ طرح عطاءات الطرق لعام 2026 بقيمة 1.4 مليون دينار

ويأتي هذا الحراك الإنشائي المبكر بفضل الاستجابة السريعة لمقتضيات موازنة العام الجديد، حيث أسهم إقرار قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 في وقت مبكر في سرعة السير بالإجراءات الفنية والإدارية لطرح العطاءات، الأمر الذي يضمن تنفيذ كافة المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة وإنجازها بالكامل قبل نهاية العام الحالي، وتلافي أي تأخير قد تفرضه الظروف الجوية أو الإجراءات الروتينية.
