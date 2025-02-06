"أشغال جرش" تزيل إنجرافات أتربة على طريق عمان

وسارعت الفرق المختصة إلى موقع الانهيار، حيث باشرت بإزالة الصخور والأتربة والطمم المتراكمة، لضمان سلامة المواطنين ومرتادي الطريق، وإعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن. .
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