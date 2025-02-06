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"أشغال جرش" تزيل إنجرافات أتربة على طريق عمان

انجرافات
كوادر الأشغال تتعامل مع انجرافات اتربة على طريق جرش- عمان
الخميس، 06-02-2025 12:14 ص

الوكيل الإخباري- تعاملت كوادر الأشغال العامة في محافظة جرش، مساء اليوم الأربعاء، مع إنجرافات أتربة على طريق السيل باتجاه عمان، والتي تسببت بإغلاق الطريق نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

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وسارعت الفرق المختصة إلى موقع الانهيار، حيث باشرت بإزالة الصخور والأتربة والطمم المتراكمة، لضمان سلامة المواطنين ومرتادي الطريق، وإعادة فتح الطريق بأسرع وقت ممكن. .

 
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