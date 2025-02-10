أشغال جرش تطرح 10 عطاءات لتأهيل وصيانة الطرق

الوكيل الإخباري- طرحت مديرية أشغال جرش 10 عطاءات من أصل 22 مشروعًا ممولة من مخصصات مجلس المحافظة للعام الحالي.

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وقالت مديرة المديرية إخلاص الخشاشنة، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاثنين، إن العطاءات التي جرى الإعلان عنها عبر نظام الشراء الإلكتروني تشمل إنشاء وإعادة تأهيل عدد من الطرق، من بينها طريق قفقفا وأم الزيتون وصيانة طريق جبة والمصطبة، وصيانة طريق مشتل فيصل وصيانة طريق سوف جرش، إضافة إلى تنفيذ أعمال توريد خلطات إسفلتية.



وأضافت أن المديرية بدأت أيضًا بطرح عطاءات أخرى، منها فتح وتعبيد وتعديل مسار طريق جبا قفقفا وإنارة جزء من طريق جرش ساكب، إلى جانب أعمال إدامة البنية التحتية لمديرية الأشغال.