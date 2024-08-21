أفعى تلدغ شاباً بالرأس في عمان -صورة

وذكر خبير الأفاعي ياسين الصقور أن أحد العاملين في التحميل والتنزيل في السوق المركزي تعرض للدغ في الرأس أثناء حمله لقطف الموز.
وأضاف الصقور أنه تم التواصل معه وسيتم توفير المصل للمصاب، مشيرًا إلى أن حالة لدغ الأفعى في الرأس تُعد من أصعب وأخطر حالات اللدغ.
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