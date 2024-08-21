أفعى تلدغ شاباً بالرأس في عمان -صورة

الوكيل الإخباري- تعرض شاب للدغ من أفعى الحراشف المنشارية السامة في الرأس بالعاصمة عمان.



وذكر خبير الأفاعي ياسين الصقور أن أحد العاملين في التحميل والتنزيل في السوق المركزي تعرض للدغ في الرأس أثناء حمله لقطف الموز.

اضافة اعلان



وأضاف الصقور أنه تم التواصل معه وسيتم توفير المصل للمصاب، مشيرًا إلى أن حالة لدغ الأفعى في الرأس تُعد من أصعب وأخطر حالات اللدغ.