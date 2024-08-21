 
الأربعاء 2024-08-21 11:45 ص
 

 

أفعى تلدغ شاباً بالرأس في عمان -صورة

أفعى الحراشف المنشارية
أفعى الحراشف المنشارية
الأربعاء، 21-08-2024 10:44 ص

الوكيل الإخباري-   تعرض شاب للدغ من أفعى الحراشف المنشارية السامة في الرأس بالعاصمة عمان.

وذكر خبير الأفاعي ياسين الصقور أن أحد العاملين في التحميل والتنزيل في السوق المركزي تعرض للدغ في الرأس أثناء حمله لقطف الموز.

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وأضاف الصقور أنه تم التواصل معه وسيتم توفير المصل للمصاب، مشيرًا إلى أن حالة لدغ الأفعى في الرأس تُعد من أصعب وأخطر حالات اللدغ.

 


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