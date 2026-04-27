أكثر من 21 ألف مركبة استفادت من خصم رسوم الترخيص في الأردن

الوكيل الإخباري- أعلنت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنّ مجموع المبالغ التي استفاد منها المواطنون إثر إقرار الحكومة لنظام الحوافز التشجيعية للسائقين لرفع مستوى السلامة المرورية بلغ قرابة نصف مليون دينار، استفادت منها أكثر من 21 ألف مركبة منذ تاريخ 26/3/2026.





ومنحت الحكومة بموجب النظام خصمًا تشجيعيًا مقداره 25٪ من كامل رسوم الترخيص السنوية للسائقين الملتزمين الذين لم يرتكبوا أيّة مخالفات مرورية بمركباتهم لمدة عام كامل.



ودعت إدارة ترخيص السائقين إلى الحفاظ على مستوى السلامة المرورية ورفعه، والاستفادة من الحوافز التشجيعية ورسوم التأمين، وتجنب ارتكاب المخالفات والتقيد بقانون السير، مؤكدة أن نسب المستفيدين خلال شهر أظهرت قدرًا عاليًا من الالتزام لدى كثير من السائقين، ما يحفز على زيادة أعداد المستفيدين مستقبلًا.





