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أكثر من 26 ألف شخص دخلوا الأردن يوميا العام الماضي.. أغلبهم برا

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 19-04-2025 02:37 م

الوكيل الإخباري-   أظهر الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن المتوسط اليومي لعدد القادمين إلى الأردن خلال العام الماضي بلغ نحو 26.568 ألف شخص، معظمهم عبر المنافذ البرية.

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وبحسب البيانات، استقبل الأردن قرابة 9.724 مليون شخص، جاء 59.5% منهم عن طريق البر، أي ما يعادل 5.782 مليون شخص، بينما وصل نحو 3.773 مليون شخص جوا، ودخل نحو 169 ألف شخص عن طريق البحر.


الدول العربية تصدرت قائمة الجنسيات القادمة إلى الأردن، حيث بلغ عدد القادمين منها نحو 8.282 مليون شخص، تلتها الدول الآسيوية بنحو 731 ألف شخص، ثم الدول الأوروبية بـ379 ألف شخص تقريبا.

 
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