أكثر من 26 ألف شخص دخلوا الأردن يوميا العام الماضي.. أغلبهم برا

وبحسب البيانات، استقبل الأردن قرابة 9.724 مليون شخص، جاء 59.5% منهم عن طريق البر، أي ما يعادل 5.782 مليون شخص، بينما وصل نحو 3.773 مليون شخص جوا، ودخل نحو 169 ألف شخص عن طريق البحر.
الدول العربية تصدرت قائمة الجنسيات القادمة إلى الأردن، حيث بلغ عدد القادمين منها نحو 8.282 مليون شخص، تلتها الدول الآسيوية بنحو 731 ألف شخص، ثم الدول الأوروبية بـ379 ألف شخص تقريبا.
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