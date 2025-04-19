أكثر من 26 ألف شخص دخلوا الأردن يوميا العام الماضي.. أغلبهم برا

الوكيل الإخباري- أظهر الكتاب الإحصائي السنوي لعام 2024 الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، أن المتوسط اليومي لعدد القادمين إلى الأردن خلال العام الماضي بلغ نحو 26.568 ألف شخص، معظمهم عبر المنافذ البرية.

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وبحسب البيانات، استقبل الأردن قرابة 9.724 مليون شخص، جاء 59.5% منهم عن طريق البر، أي ما يعادل 5.782 مليون شخص، بينما وصل نحو 3.773 مليون شخص جوا، ودخل نحو 169 ألف شخص عن طريق البحر.