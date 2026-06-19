أمانة عمان: إطلاق حملة للتوعية بمخاطر التدخين

وبحسب بيان صادر عن الأمانة فإن تنظيم الحملة يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة والحد من انتشار التدخين بكافة أشكاله، وترسيخ الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بما ينسجم مع رؤيتها في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
وأضاف البيان أن أمانة عمان خصصت ركنا لعيادة الإقلاع عن التدخين، جرى من خلاله التعريف بالخدمات العلاجية والاستشارية التي تقدّمها العيادة للراغبين في الإقلاع عن التدخين، إلى جانب تقديم رسائل توعوية وإرشادية حول مخاطر منتجات التبغ والنيكوتين وأهمية تبني أنماط حياة صحية.
وأشار إلى أن الفعالية تخللها استعراض الجهود التي تبذلها أمانة عمان لمكافحة التدخين وتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة، إلى جانب عرض مواد وفيديوهات توعوية متخصصة تناولت أضرار التدخين وآثاره السلبية على الصحة وفوائد الإقلاع عنه.
وأكدت مديرة دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى، وسام أبو خلف، أن تنظيم الحملة يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع شركائها لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض غير السارية، ودعم الجهود الوطنية للحد من انتشار التدخين وحماية أفراد المجتمع من مخاطره.
وثمّنت أبو خلف جهود مؤسسة الحسين للسرطان والشركاء في تنظيم هذا الحدث، مؤكدة أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لنشر الوعي الصحي وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن يعزي النيجر
-
أمانة عمان: تحويل محطة شرق عمان التحويلية إلى النظام المغلق بالكامل العام المقبل
-
الصفدي وكبير مستشاري ترامب للشؤون العربية والشرق أوسطية يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة
-
رئيس الديوان الملكي يرعى احتفال فرع نقابة مهندسي اربد بعيد الاستقلال والمناسبات الوطنية
-
وزير السياحة: أكثر من 100 ألف مشارك بـ"أردننا جنة" خلال 3 أشهر
-
معالجة 410 مرضى في يوم طبي مجاني لمستشفى المقاصد بالمفرق
-
15 جامعة أردنية ضمن أفضل 1500 جامعة عالمية في تصنيف "كيو إس"
-
اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب واجتماع مجلس الجامعة العربية الاثنين في عمّان