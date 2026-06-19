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أمانة عمان: إطلاق حملة للتوعية بمخاطر التدخين

أمانة عمّان الكبرى
تعبيرية
 
الجمعة، 19-06-2026 10:00 م
الوكيل الإخباري-   أطلقت أمانة عمّان الكبرى، الجمعة، حملة تفاعلية توعوية بعنوان "لا تختار هالطريق"، بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، في حدائق الحسين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة التبغ.اضافة اعلان


وبحسب بيان صادر عن الأمانة فإن تنظيم الحملة يأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الصحة العامة والحد من انتشار التدخين بكافة أشكاله، وترسيخ الوعي المجتمعي بمخاطر التدخين الصحية والاجتماعية والاقتصادية، بما ينسجم مع رؤيتها في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

وأضاف البيان أن أمانة عمان خصصت ركنا لعيادة الإقلاع عن التدخين، جرى من خلاله التعريف بالخدمات العلاجية والاستشارية التي تقدّمها العيادة للراغبين في الإقلاع عن التدخين، إلى جانب تقديم رسائل توعوية وإرشادية حول مخاطر منتجات التبغ والنيكوتين وأهمية تبني أنماط حياة صحية.

وأشار إلى أن الفعالية تخللها استعراض الجهود التي تبذلها أمانة عمان لمكافحة التدخين وتعزيز الالتزام بالتشريعات الناظمة، إلى جانب عرض مواد وفيديوهات توعوية متخصصة تناولت أضرار التدخين وآثاره السلبية على الصحة وفوائد الإقلاع عنه.

وأكدت مديرة دائرة الرقابة الصحية والمهنية في أمانة عمّان الكبرى، وسام أبو خلف، أن تنظيم الحملة يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الأمانة بالتعاون مع شركائها لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض غير السارية، ودعم الجهود الوطنية للحد من انتشار التدخين وحماية أفراد المجتمع من مخاطره.

وثمّنت أبو خلف جهود مؤسسة الحسين للسرطان والشركاء في تنظيم هذا الحدث، مؤكدة أهمية استمرار التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لنشر الوعي الصحي وتعزيز جودة الحياة في المجتمع.
 
 


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