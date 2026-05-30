أمانة عمّان: البدء بإزالة وتنظيف مواقع بيع الأضاحي

السبت، 30-05-2026 07:20 م
الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي للأسواق في أمانة عمّان عبد المجيد العدوان إن الأمانة ستقوم بجرف مواقع بيع الأضاحي مع انتهاء اليوم الرابع من عيد الأضحى المبارك بعد إخلائها من المواشي والحظائر.


وأضاف العدوان أن كوادر الأمانة ستعمل على تعقيم مواقع بيع الأضاحي وتنظيفها على مدار عدة أيام.

وأشار إلى أن عدد المواشي التي تم ذبحها داخل هذه المواقع يقارب 40 ألف أضحية مما يشكل تحديا بيئيا، موضحا أن كوادر الأمانة عملت على تنظيف مواقع بيع الأضاحي خلال أيام العيد الماضية.

ولفت العدوان إلى انخفاض عدد المواقع العشوائية لبيع الأضاحي مقارنة بالأعوام السابقة، مؤكدا التعامل مع المخالفات التي تم ضبطها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
 
 


