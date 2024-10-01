أمانة عمان الكبرى تستعد لموسم الشتاء

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الوكيل الإخباري- باشرت فرق أمانة عمان الكبرى بتفقد وعمل الصيانه اللازمه لمضخات المياه الغاطسة في الانفاق والتقاطعات ومحطات الباص السريع، بالإضافة إلى ماتورات الشفط، والتأكد من جاهزيتها لاستخدامها عند الحاجة، وذلك ضمن استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة حالات الطوارئ والظروف الجوية لموسم الشتاء. اضافة اعلان





وأشارت الأمانة إلى أنه تم إعداد الخطط التنفيذية عند إعلان حالات الطوارئ وتأمين الكوادر البشرية وتوزيع الشفتات والآليات والمعدات في المناطق والدوائر وذلك حسب حالة الطوارئ المعلنة.



كما تم تأمين الآليات والمعدات اللازمة لتنظيف مجاري السيول والأودية، والمحافظة على جريان المياه طبيعيا ودون عوائق، اضافة الى تأمين وسائل السلامة العامة لكافة الكوادر العاملة على نظام الطوارئ، اضافة الى التنسيق بخصوص تقليم الأشجار والتأكد من عدم اغلاقها مناهل تصريف مياه الأمطار ومجاري الاودية والسيول ومداخل العبارات ومخارجها والقنوات المكشوفة.