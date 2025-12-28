الأحد 2025-12-28 01:17 م

أمانة عمان تتعامل مع 96 ملاحظة منذ بدء المنخفض الجوي

الأحد، 28-12-2025 12:10 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت أمانة عمان الكبرى مع 96 ملاحظة منذ بدء تأثير المنخفض الجوي على المملكة وحتى صباح الأحد.اضافة اعلان


وأشار الناطق الرسمي باسم الأمانة ناصر الرحامنة، إلى أن الملاحظات التي تعاملت معها تمثلت بـ 12 حادث سير على عدد من الطرق وسقوط 5 أشجار، تم إزالتها بالسرعة الممكنة.

وأكد أن الأمانة تعاملت مع مخالفتين لأبنية تحت الإنشاء و5 ملاحظات انجراف تربة و5 ملاحظات بشأن أعمدة آيلة للسقوط، إضافة إلى 6 حوادث إطفاء إنارة.

وبين أنه تم تسجيل ملاحظات حول حوادث فيضان مناهل، وقطع الكوابل الأرضية وخطوط الاتصالات وتضرر مقاطع من خدمات البنية التحتية، إضافة إلى فصل الإشارات الضوئية، حيث بلغ عدد هذه الملاحظات 13 ملاحظة.
 
 


