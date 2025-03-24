أمانة عمان تتلف 66 طن لحوم خلال شهر رمضان

وقال مدير الدائرة الدكتور شادي العثمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر الدائرة عاينت ذبح حوالي 20 ألف رأس من الغنم، إضافة إلى 1023 رأسا من البقر.
وأشار إلى أنه تمت أيضا معاينة 1164 طنا من اللحوم المستوردة المفرغة من الهواء، و 154 طنا من الأسماك المستوردة الطازجة، و860 طنا من اللحوم الطازجة المبردة المستوردة، وتم ذبح ومعاينة 820 ألف طير دواجن خلال رمضان.
-
أخبار متعلقة
-
اجتماعان حكوميان مع كتلتي جبهة العمل والميثاق النيابيتين
-
الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أسابيع
-
محاضرة حول الجرائم الإلكترونية في جامعة آل البيت
-
الديوان الملكي يعزي الحجايا والقرعان
-
الحكومة تنجز 76 إجراء من خلال جولاتها الميدانية
-
وزير الخارجية يبحث ونظيره اللبناني العلاقات وتطورات الأوضاع في لبنان
-
الملك يزور مركز البنيّات للتربية الخاصة
-
خطة أمنية ومرورية في إربد استعدادا لعيد الفطر