أمانة عمان تتلف 66 طن لحوم خلال شهر رمضان

الوكيل الإخباري- أتلفت دائرة المسالخ في أمانة عمان الكبرى 66 طنا من اللحوم الفاسدة خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير الدائرة الدكتور شادي العثمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر الدائرة عاينت ذبح حوالي 20 ألف رأس من الغنم، إضافة إلى 1023 رأسا من البقر.