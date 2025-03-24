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أمانة عمان تتلف 66 طن لحوم خلال شهر رمضان

اللحوم الحمراء
لحوم
 
الإثنين، 24-03-2025 07:30 م

الوكيل الإخباري-   أتلفت دائرة المسالخ في أمانة عمان الكبرى 66 طنا من اللحوم الفاسدة خلال شهر رمضان المبارك.

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وقال مدير الدائرة الدكتور شادي العثمان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن كوادر الدائرة عاينت ذبح حوالي 20 ألف رأس من الغنم، إضافة إلى 1023 رأسا من البقر.


وأشار إلى أنه تمت أيضا معاينة 1164 طنا من اللحوم المستوردة المفرغة من الهواء، و 154 طنا من الأسماك المستوردة الطازجة، و860 طنا من اللحوم الطازجة المبردة المستوردة، وتم ذبح ومعاينة 820 ألف طير دواجن خلال رمضان.

 
 
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