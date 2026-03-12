أمانة عمّان تتيح دفع المسقفات عبر تطبيق سند

وقال الناطق الإعلامي في أمانة عمّان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة إن التحديث الجديد على تطبيق سند يشمل دفع مسقفات أمانة عمّان، إضافة إلى تحديثات أخرى شملها التطبيق.
-
