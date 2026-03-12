الخميس 2026-03-12 04:12 م

أمانة عمّان تتيح دفع المسقفات عبر تطبيق سند

الخميس، 12-03-2026 02:28 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت أمانة عمّان الكبرى عن إدراج عدد من خدماتها الإلكترونية ضمن التحديث الجديد على تطبيق سند، وذلك ضمن إجراءاتها لدعم منظومة التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات على المواطنين.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي في أمانة عمّان الكبرى الدكتور ناصر الرحامنة إن التحديث الجديد على تطبيق سند يشمل دفع مسقفات أمانة عمّان، إضافة إلى تحديثات أخرى شملها التطبيق.
 
 


