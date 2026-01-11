الأحد 2026-01-11 01:05 م

أمانة عمان تصرف مليون دينار تقريبًا كدفعة أولى لمستحقي الإسكان

الدفعة الأولى لإسكان موظفي الأمانة 2026 تتجاوز المليون دينار
الدفعة الأولى لإسكان موظفي الأمانة 2026 تتجاوز المليون دينار
 
الأحد، 11-01-2026 11:23 ص
الوكيل الإخباري-   أقرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان، خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس برئاسة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، صرف الدفعة الأولى لعام 2026 لمستحقي القروض بقيمة مليون و195 ألف دينار.اضافة اعلان


وقال مدير الصندوق حيان الحمصي إن الدفعة رقم 66 شملت 91 مشتركًا جرى توزيعها وفق شرائح الاشتراك المعتمدة وبما يتوافق مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.

وأضاف أنه تم خلال الجلسة استعراض ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث الموجودات النقدية، واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين، بما يضمن تلبية التزامات الصندوق تجاههم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه

أخبار محلية مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه

مؤسسة ولي العهد تعقد الحفل السنوي لبرنامج القيادة للمدارس لعام 2025

أخبار محلية مؤسسة ولي العهد تعقد الحفل السنوي لبرنامج القيادة للمدارس لعام 2025

استشهد فلسطيني، صباح اليوم الأحد، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن الهيئة العامة ل

فلسطين استشهاد فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في الخليل

ت

أخبار محلية رئيس لجنة أمانة عمّان: من حق 4.5 مليون مواطن أن يحصلوا على الخدمات مقابل الضرائب والمسقفات

البنك العربي

أخبار الشركات البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان برنامج "المعرفة المالية والابتكار التكنولوجي"

صناعة الأردن: مليار دينار مبيعات قطاع "التعبئة والتغليف" بالسوق المحلية

اقتصاد محلي صناعة الأردن: مليار دينار مبيعات قطاع "التعبئة والتغليف" بالسوق المحلية

25

طب وصحة 3 فيتامينات ومكملات غذائية احذر تناولها صباحاً

السفير السوداني يشيد بالرعاية التعليمية لأبناء الجالية في الأردن

أخبار محلية السفير السوداني يشيد بالرعاية التعليمية لأبناء الجالية في الأردن



 






الأكثر مشاهدة