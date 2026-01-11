أمانة عمان تصرف مليون دينار تقريبًا كدفعة أولى لمستحقي الإسكان

11:23 ص

الوكيل الإخباري- أقرت لجنة إدارة صندوق إسكان موظفي أمانة عمان، خلال اجتماعها الذي عقد يوم الخميس برئاسة مدير مدينة عمان المهندس أحمد الملكاوي، صرف الدفعة الأولى لعام 2026 لمستحقي القروض بقيمة مليون و195 ألف دينار.





وقال مدير الصندوق حيان الحمصي إن الدفعة رقم 66 شملت 91 مشتركًا جرى توزيعها وفق شرائح الاشتراك المعتمدة وبما يتوافق مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.



وأضاف أنه تم خلال الجلسة استعراض ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث الموجودات النقدية، واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين، بما يضمن تلبية التزامات الصندوق تجاههم.

