أمانة عمان تصرف مليون دينار تقريبًا كدفعة أولى لمستحقي الإسكان

وقال مدير الصندوق حيان الحمصي إن الدفعة رقم 66 شملت 91 مشتركًا جرى توزيعها وفق شرائح الاشتراك المعتمدة وبما يتوافق مع سياسة الصندوق والأنظمة المعمول بها.
وأضاف أنه تم خلال الجلسة استعراض ملخص مالي عن وضع الصندوق من حيث الموجودات النقدية، واستمراريته في تقديم الخدمات للمشتركين، بما يضمن تلبية التزامات الصندوق تجاههم.
-
أخبار متعلقة
-
مفقود منذ 17 يوماً .. على من يعرف اي معلومة عن هذا المُسن التبليغ عنه
-
مؤسسة ولي العهد تعقد الحفل السنوي لبرنامج القيادة للمدارس لعام 2025
-
رئيس لجنة أمانة عمّان: من حق 4.5 مليون مواطن أن يحصلوا على الخدمات مقابل الضرائب والمسقفات
-
السفير السوداني يشيد بالرعاية التعليمية لأبناء الجالية في الأردن
-
زراعة الأغوار الشمالية تدعو لإجراءات وقائية لحماية المحاصيل قبيل المنخفض
-
وزيرة التنمية: 249 ألف أسرة منتفعة من الدعم النقدي الموحد
-
زيادة عدد الحاويات وتطوير البنية التحتية لتحسين نظافة المحافظات
-
الشواربة يُعلن عن تركيب كاميرات في السلط واربد