أمانة عمان تضيء شجرة الميلاد في الدوار السادس

وأعرب أمين عمّان يوسف الشواربة، عن خالص التهاني للطوائف المسيحية بهذه المناسبة التي يجسد الاحتفاء بها معاني الألفة بين الأديان والعيش المشترك والتآخي بين أبناء الشعب الواحد، وتعزيز مفاهيم الوحدة الوطنية.
وأكد أن الاحتفاء بهذه المناسبة يجدّد معاني المحبة والسلام والتسامح، داعيا الله أن يعيدها على العالم أجمع وعلى الوطن وجلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالخير والصحة والعافية.
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